Polki i Polacy wezmą szturmem promocje w Biedronce? Zapachy od jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w promocji 1+1. Jest szasna, by się obkupić! Owocowe nuty kruchej frezji i fiołka alpejskiego

Promocje w Biedronce na zapachy. 1+1 na popularne kompozycje znanej marki

Nadchodząca niedziela, 29 czerwca jest handlowa. Oznacza to, że wszystkie sklepy będą otwarte. Z jej okazji wiele marketów przygotowało specjalne promocji. Do tego grona należy również Biedronka. W promocji znanej sieci znajdziesz ofertę 1+1 na wszystkie zapachy, dezodoranty oraz żele do kąpieli marki adidas. To wyjątkowa okazja, aby obkupić się w ulubione kompozycje zapachowe. Kupując dwa wybrane produkty, jeden z nich otrzymasz za darmo.

W promocji Biedronki znalazły się zapachy adidas. Do wyboru jest między innymi dezodorant perfumowany dla kobiet adidas Fruity Rhythm. To wyjątkowe połączenie energetyzującego zapachu i owocowej ferii aromatów. adidas Fruity Rhythm jest idealny dla odważnych kobiet, które lubią wyróżniać się z tłumu. Zapach ten kojarzy się z wakacjami i letnią beztroską. Już od pierwszego psiknięcia wyczuwalne są aromatyczne nuty letnich owoców. W kolejnej warstwie do głosu dochodzi zmysłowa i krucha frezja zmieszana z aromatami fiołka apeljskiego. W bazie zapachy znajdziesz również eleganckie i stylowe piżmo, które scala cały zapach i nadaje mu uniwersalności. adidas Fruity Rhythm dodaje energii i orzeźwia przez cały dzień.

W promocji Biedronki również mężczyźni znajdą coś dla siebie. adidas Pure Game to perfumowany dezodorant dla panów. Jest to typowo, męski zapach oparty na drzewnych nutach. idealnie sprawdzi się podczas wakacyjnych wojaży i przygód. Kompozycja zachwyci każdego fana energetycznych oraz odżywczych zapachów. W tych aromatach nie ma nudy. adidas Pure Game już po rozpyleniu uwodzi akcentami cytryny, zielonej bazylii oraz świeżego pieprzu. Dalsze warstwy zapachowe uwalniają akordy lawendy, poczuli, palonego drewna oraz fasoli tonka. Jeżeli szukasz typowo męskiego zapachu z drzewnym twistem to adidas Pure Game jest zdecydowanie wart zainteresowania.

