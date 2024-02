Polki oszalały na punkcie tego podkładu. Za 20 zł skóra wygląda, jak lepsza wersja samej siebie. Zmarszczki są wygładzone, a makijaż utrzymuje się przez wiele godzin

Pięknie włosy na wiosnę. W pielęgnacji włosów warto postawić na natychmiastowe produkty, które łączą w sobie działanie pielęgnacyjne oraz stylizacyjne. Taka też jest mgiełka do włosów marki Anwen SHINE & GLOW. Emolienty pochodzenia naturalnego, a także lekka mikroemulsja silikonowa sprawiają, że mgiełka ułatwia rozczesywanie włosów, zapobiega elektryzowaniu i spektakularnie nabłyszcza włosy tworząc na nich efekt tafli. Połączenie inuliny, betainy oraz kondycjonera na bazie skrobi, skutecznie nawilża i wygładza oraz sprawia, że włosy stają się jedwabiste i przyjemne w dotyku. Mgiełka pozostawia na powierzchni włosów delikatny film ochronny, który zabezpiecza przed wysuszeniem, uelastycznia włosy i nadaje im połysk

Kobiety często o tym zapominają. Pielęgnacja stref intymnych to ważny element codziennej rutyny. Sielanka Aloes to żel do higieny intymnej o łagodnej formule do mycia okolic intymnych. Dzięki bogatej zawartości aloesu zapobiega podrażnieniom i działa nawilżająco. Dodatkowo zawarty kwas mlekowy zapewnia odpowiedni poziom równowagi PH.

Zobacz także: Kobiety pobiegną do Rossmanna po tę pomadkę. W promocji, za mniej niż 38 zł, idealna szminka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający kolor i nawilżająca formuła

Marka Bielenda w tym sezonie stawia na kompleksową pielęgnację i przedstawia wyjątkową kolekcję serów do twarzy. Znajdziesz tuta wszystko czego potrzebujesz - od działania przeciwzmarszczkowego z retinolem, złuszczenia kwasami AHA i PHA po odżywienie i ochronę przeciwsłoneczną.

Wiosną stawiamy na glow, a pomoże w tym serum Candid z kwasem szikimowym oraz witaminą C. Witamina C zawarta w serum rozświetlającym Candid, ma za zadanie przyspieszyć proces regeneracji skóry, dzięki działaniu na rzecz produkcji melaniny. Melanina to nic innego, jak pigment w naszej skórze, odpowiedzialny m.in. za jej kolor. Mówiąc wprost: rozjaśnia przebarwienia. Produkt ten jest świetny dla cery problematycznej, tłustej. Pomaga redukować zmiany skórne i koi skórę.

W makijażu w tym tygodniu polecamy lekkie formuły podkładów. To między innymi naturalny, dopasowujący się do skóry podkład Soraya Glam. Daje on rewelacyjny efekt "makeup, no makeup", skóra jest wygładzona i ujednolicona. W drogeriach znajdziemy także hit marki Eveline Cosmetics Better Than Perfect. To genialny podkład, który daje średnie krycie i satynowe wykończenie. Jego ogromnym plusem jest niska cena i wysoka trwałość.