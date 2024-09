Polki oszalały na punkcie tej promocji. Najmodniejszy sweter tego sezonu za 40 zł w Pepco. Ten krój zajeje ulice jesienią

Ta promocja w Rossmannie to nie lada gratka dla kobiet po 50-tce. Odmładzający podkład za 10 zł prasuje zmarszczki. Cera gładka i pełna blasku

Promocje, wyprzedaże i przeceny w Pepco. Nigdy za wiele swetrów w szafie. Doskonale sprawdzają się one jesienią, dobry sweter nie tylko grzeje nas w chłodne dni, ale także potrafi rewelacyjnie uzupełnić każdą stylizację. To absolutnie modowy hit na tę porę roku i po prostu trzeba mieć go w swojej szafie. Szukasz idealnego swetra na jesień 2024 ale nie chcesz przepłacać? Koniecznie odwiedź sklepy Pepco, znajdziesz tam przepiękną kolekcję mody damskiej na jesień, w tym właśnie cudowne modele swetrów na każdą kieszeń.

Sweter to jeden z elementów garderoby, który warto mieć. Zdecydowanie jest on modowym symbolem jesieni i zimy, doskonale grzeje nas w chłodne dni i dodaje stylizacji kobiecego uroku. W popularnych sieciówkach znajdziemy wiele modele swetrów na każdym typ sylwetki i w bardzo atrakcyjnych cenach. Również na swetry postawiło w tym tygodniu Pepco. W ich najnowszej ofercie promocyjnej znajdziemy rewelacyjny sweter damski, który może się kojarzyć z latami 90-tymi. Sweter w Pepco kosztuje jedynie 40 złotych i wykonany jest z ciepłej dzianiny, ze wzorem w pasy i ściągaczami na dole i przy rękawach. Beżowo-brązowe pasy to jeden z najbardziej klasycznych i eleganckich wzorów, który pasuje praktycznie na każdą okazję. Sweter z Pepco posiada luźny krój, dzięki czemu idealnie sprawdzi się na każdym typie sylwetki i nie będzie podkreślał jej niedoskonałości.

- Sweter damski w paski świetnie się sprawdzi podczas chłodniejszych dni. Idealny do stylizowania zarówno ze spodniami, jak i spódnicami. Dekolt w kształt litery U ładnie wyeksponuje kołnierzyk założonej pod spód koszuli. Elastyczne mankiety zapewnią idealne dopasowanie rękawów w nadgarstkach, a luźny krój pełną swobodę - opisuje ten model producent na stronie Pepco.

i Autor: materiały prasowe Pepco

