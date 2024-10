Polki oszalały na punkcie tych perfum. W promocji Rossmanna za mniej niż 70 zł. Jesienny zapach, który doda elegancki i pobudza zmysły. Kompozycja dla najbardziej wymagających

Promocje w Rossmannie. Obłędne perfumy na jesień za mniej niż 70 zł

Już od pewnego czasu perfumy Lattafa cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Zapachy tej marki są unikalne, trwałe i wyjątkowo przyciągające. Znajdziesz tutaj aromaty kawy, wanilii oraz słodkich przypraw. Dodatkowo Lattafa zachwyca przepięknymi, arabskimi flakonami, które wyglądają jak małe dzieła sztuki. Co ważne, perfumy Lattafa nie są bardzo drogie, a większość kompozycji zapachowych kupisz za około 100 zł za 100 ml. Teraz perfumy tej marki dostępne są w Rossmannie. Jeden z zapachów został właśnie przeceniony i kosztuje mniej niż 70 zł za flakon.

Przepięknie perfumy na jesień za mniej niż 70 zł

W promocji Rossmanna znajdziesz kompozycję LATTAFA Yara. Za 100 ml tego wyjątkowego zapachy należy zapłacić 67,99 zł. To lekko kwiatowa i orientalna woda perfumowana dla kobiet. Jej aromat przyciąga i uzależnia. Zapach LATTAFA Yara został wprowadzony na rynek w 2020 roku i uważany jest za bardzo elegancką i nowoczesną kompozycję. Elegancki flakon przyciąga spojrzenia. To świetny zapach dla pewnych siebie kobiet, które mają duże wymagania względem perfum. To energetyczny zapach, który pobudza wszystkie zmysły. Sercem LATTAFA Yara jest akord owocowy, bazę stanowi wanilia, sandałowiec oraz piżmo, zaś nuty głowy to orchidea o mandarynka. Polki oszalały na punkcie tych perfum. Są one tanie i bardzo trwałe. Zapach z powodzeniem utrzyma się od rana do wieczora. Jest świetną opcją zarówno na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Teraz perfumy LATTAFA Yara kupisz w Rossmannie za mniej niż 70 zł.

