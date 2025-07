Polki się wściekną? Unia Europejska zakazuje ważnego składnika kosmetycznego do stylizacji paznokci. Jest używany do lakierów hybrydowych

- W świetle klasyfikacji substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 CLP2, TPO jako substancja działająca szkodliwe na rozrodczość kategorii 1B nie powinna być stosowana w kosmetykach. W związku z powyższym zostanie skreślona z poz. 311 Załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dot. produktów kosmetycznych i włączona do Załącznika II tj. wykazu substancji zakazanych w produktach kosmetycznych. Mając na względzie powyższe zmiany branża kosmetyczna ma czas do dostosowania składu kosmetyków przed wskazanym terminem. Od 1 września 2025 r. kosmetyki zawierające w swoim składzie TPO nie będą mogły być wprowadzane do obrotu, ani udostępniane na rynku - brzmi rozporządzenie na stronie gov.pl.