Polska marka modowa szturmem podbija Amerykę! Te fasony sukienek pokochały kobiety na całym świecie

Modne ubrania szyte w Polsce

Bufiaste rękawy, marszczenia i falbany - polska marka modowa Monica Nera specjalizuje się w projektowaniu ubrań, które przykuwają wzrok, a zarazem idealnie sprawdzą się na co dzień. Subtelne i romantyczne sukienki, topy z podkreśloną talią czy szerokie spodnie to baza wiosenno-letniej kolekcji, w której mocna fuksja i zieleń przeplatają się z klasyczną czernią i pastelami. Ubrania, które wyróżniają się oryginalnymi krojami są zarazem świetną bazą ready to wear - wszystko to za sprawą świetnego odszycia i dbania o każdy szczegół który sprawia, że wyrafinowane projekty są zarazem bardzo wygodne. Wszystko to w szerokiej rozmiarówce od XS do XL.

Materiały z górnej półki

Przyciągające wzrok ubrania tworzone są z tkanin najlepszej jakości - portugalskiej bawełny organicznej z certyfikatem OEKO-TEX czy włoskiego jedwabiu. Dobór naturalnych materiałów wpisuje się w filozofię marki, która tworzy ubrania w sposób odpowiedzialny. Jednym z fundamentów marki od początku powstania jest filozofia szycia made to order, tym samym unikając tworzenia sztucznych stanów magazynowych i nadprodukcji. Ubrania Monica Nera są szyte dopiero po złożeniu zamówienia - czas oczekiwania na produkt wynosi około 7 dni..

Zrównoważona moda to dla marki coś więcej niż puste hasło. Wszystkie ubrania są szyte lokalnie w Warszawie. Całość procesu produkcji odbywa się z poszanowaniem produktu i szacunku do ludzkiej pracy. Ubrania w warszawskim atelier marki są traktowane jak małe dzieła sztuki, o które należy dbać tak, aby służyły nam przez wiele sezonów. Rezygnacja z sezonowości to kolejne hasło, z którym silnie identyfikuje się marka. Zarówno kolory, jak i formy zaprojektowane są z myślą o tworzeniu prostych, ale zarazem kobiecych stylizacji, które będą świetnie wyglądały na różnych typach sylwetek.