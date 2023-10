Polska marka pielęgnacyjna świętuje szóste urodziny wielką premierą!

Urodziny SENSUM MARE każdego roku budzą olbrzymie emocje wśród jej klientów oraz specjalistów z branży kosmetycznej. Tym razem nie jest inaczej. Marka w wielkim stylu wprowadziła na rynek dwa premierowe kosmetyki do profesjonalnej pielęgnacji – ALGOPRO PEPTYDY Wysoce zaawansowane serum przeciwzmarszczkowe z potrójnym peptydem oraz ALGOPRO CERAMIDY Wysoce regenerujące-odbudowujące serum z ceramidami.

- Ten rok jest dla nas wyjątkowo ważny ze względu na nasze 6 urodziny. Z tej okazji przygotowaliśmy niespodziankę. Dwa premierowe kosmetyki ALGOPRO PEPTYDY oraz ALGOPRO CERAMIDY. Jesteśmy pewni, że spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Przedstawiamy również odświeżone logo oraz nowe wersje opakowań, które zostały przygotowane zgodnie z najnowszymi trendami w obszarze brand identity - Maciej Tęsiorowski - założyciel marki SENSUM MARE.

Czas poświęcony nowym produktom był dla nas okresem wytężonej pracy. Zależało nam na stworzeniu wysoko zaawansowanych kosmetyków, których receptura będzie oparta o najnowsze osiągnięcia nauki. I udało się! Dziś świętujemy premierę ALGOPRO CERAMIDY oraz ALGOPRO PEPTYDY, które wyróżnia unikalne połączenie 3 peptydów czy 5% procentowy kompleks ceramidów. Poprzez regularne stosowanie można uzyskać efekt gabinetowych zabiegów - Łukasz Kołodziejek – założyciel marki SENSUM MARE.

Na czym polega wyjątkowość kosmetyków z linii pielęgnacyjnej ALGOPRO marki SENSUM MARE? Zostały stworzone do codziennej pielęgnacji skóry z oznakami starzenia, utratą jędrności, sprężystości, zmarszczkami, zaburzoną barierą hydrolipidową czy z tendencją do podrażnień. Wyznacznikiem przy jej tworzeniu było PRO-działanie, PRO-pielęgnacja, PRO-skuteczność oraz PRO-składniki. Tak powstała linia kosmetyków bazująca na składnikach aktywnych o udowodnionym działaniu.

Zobacz także: Promocje Pepco, że klękajcie narody. Wzorowy sweter damski, który rozjaśni jesienne wieczory. Ciepły, wygodny, modny i za 50 zł

Z okazji 6 urodzin linia ALGOPRO została poszerzona o wysoce zaawansowane serum przeciwzmarszczkowe z peptydem 4,5% ALGOPRO PEPTYDY. Premierowy produkt stworzono z myślą o specjalistycznej pielęgnacji skóry z oznakami starzenia i zmarszczkami. Dzięki połączeniu 3 peptydów: dwóch sygnałowych i biomimetycznego, wygładza skórę oraz poprawia jej jędrność i elastyczność. Aktywnie wpływa na jej wizualne odmłodzenie. Starannie przemyślana receptura oparta została na 34 składnikach aktywnych o udowodnionym działaniu.Co najważniejsze, 95% jego składu jest pochodzenia naturalnego.

Drugą nowością w ofercie SENSUM MARE jest kosmetyk ALGOPRO CERAMIDY – wysoce regenerująco-odbudowujące serum z 5% kompleksem ceramidów. Doskonale nadaje się do pielęgnacji skóry normalnej, suchej, zmęczonej i wrażliwej. Wzmacnia barierę hydrolipidową. Co czyni je tak wyjątkowym? To 26 składników aktywnych oraz aż 5% stężenie kompleksu ceramidów. Po jego zastosowaniu skóra staje się jędrna, gładka i nawilżona.

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE

i Autor: Materiały prasowe SENSUM MARE