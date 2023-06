Popularny sklep z kosmetykami otwiera nowe placówki. Gdzie w czerwcu kupisz ich kultowe produkty? Promocje na otwarcie

To najpopularniejsze perfumy damskie w 2023 roku. Kobiety pokochały je za zmysłowy zapach, który otula niczym męskie ramiona. Wiemy, gdzie je kupisz w Polsce

Obecny podczas marcowego otwarcia sklepu Rituals na Marszałkowskiej prezes marki Raymond Cloosterman zadeklarował, że w 2023 roku liczba sklepów w Polsce ma się podwoić, co oznacza, że do końca roku produkty holenderskiej marki będzie można kupić w ponad 40. lokalizacjach na mapie Polski. Aby sprostać tym ambitnym założeniom, marka sukcesywnie otwiera nowe salony. Od głośnego otwarcia na Marszałkowskiej pojawiło się aż 5 nowych sklepów. Oprócz warszawskiego Wola Park, Rituals dotarł także do nowych miast – Bydgoszczy, Kielc, Radomia i Płocka. W czerwcu w planie są 3 kolejne – Toruń, Leszno i Koszalin.

Z okazji otwarcia sklepów, Rituals przewidział dla swoich klientów wyjątkowe prezenty – do pierwszych 50. zakupów dołączany będzie goodie bag zawierający piankę pod prysznic w żelu 50 ml, krem do ciała 70 ml oraz 2. próbki. Natomiast wszyscy klienci, którzy tego dnia zrobią zakupy za min. 190 zł, otrzymają w prezencie mini patyczki zapachowe z Classic Collection. Dodatkowo, w dniach otwarć wszystkie pianki pod prysznic będą podlegać atrakcyjnej promocji – 30zł (cena standardowa: 39zł).

i Autor: Materiały prasowe Rituals

