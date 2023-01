Postanowienia noworoczne lepiej wdrażać z promocjami! Zobacz, co CCC przygotowało na wyprzedażach 2023

Rób to, co kochasz!

Najważniejsza północ przed nami. Magiczny początek roku dla wielu oznacza masę postanowień i planów. Wśród tych najpopularniejszych jest rozpoczęcie lub zwiększenie aktywności fizycznej. Regularne ćwiczenia to niezawodny sposób na dobre samopoczucie, dlatego wraz z początkiem 2023 roku warto podjąć sportowe wyzwanie. By motywacja do zmian szybko nie minęła, należy dobrze przygotować się do realizacji swoich celów. Z pomocą nadchodzi marka Sprandi i szeroka oferta obuwia sportowego, odzieży oraz niezbędnych akcesoriów.

Sneakersy Sprandi to połączenie wygody, funkcjonalności i najnowszych trendów. Sportowe propozycje idealnie sprawdzą się na siłowni, podczas długich spacerów czy gier zespołowych. Wybierz idealny model, który będzie towarzyszył Ci podczas realizacji noworocznych planów.

Zobacz także: Miażdżąco dobry trik na pranie kolorowych ubrań, aby były czyste. Sekretny płyn wzmocni kolor ubrań i sprawi, że będą miękkie

Planując zimowe aktywności, warto zwrócić uwagę na funkcjonalną linię Earth Gear. Sprandi przygotowało obuwie do zadań specjalnych, które doskonale posłuży podczas wycieczek w góry i wypadów za miasto. Stabilna podeszwa i wodoodporna cholewka zagwarantują komfort w niskich temperaturach i ciężkich warunkach atmosferycznych.

Marka Sprandi słynie również z funkcjonalnej odzieży w stylu athleisure. Wygodne bluzy, spodnie dresowe czy sportowe szorty doskonale sprawdzą się zarówno podczas aktywności fizycznej, jak i w chwilach relaksu. Stylowy wygląd w trakcie aktywności fizycznych przyniesie radość i dodatkową dawkę endorfin!

Doskonałym sposobem, by uzyskać wymarzoną sylwetkę jest pływanie. Dla wszystkich kobiet pragnących rozpocząć wodne aktywności, marka Sprandi przygotowała linię jedno- i dwuczęściowych kostiumów kąpielowych. Uzupełnieniem zestawu będą klapki basenowe, które również odnajdziesz w ofercie marki.

W szerokiej ofercie Sprandi nie zabrakło także przydatnych akcesoriów, które ułatwią i umilą sportowe aktywności. Dla wszystkich kobiet trenujących poza domem, marka Sprandi przygotowała szeroki wybór sportowych toreb i plecaków, które będą towarzyszyć w drodze na trening. Swoje ulubione propozycje znajdą tutaj amatorki siłowni, miłośniczki jogi, jak i fanki sportów zespołowych.