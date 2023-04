i Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS BIEDRONKA sklep handel promocje

Nowa gazetka promocyjna Biedronki

Poświąteczne promocje w Biedronce. Markowe zapachy dla kobiet aż o 70 proc. taniej. Za 13 zł będziesz pachnieć niczym orzeźwiający poranek

Poświąteczny wtorek, 11 kwietnia 2023 roku to czas kiedy w sklepach startują nowe promocje. W najnowszej gazetce promocyjnie Biedronki znajdziesz szeroki wybór przecen na kosmetyki. To między innymi promocja 2+1 na wybrane dezodoranty i wielkie obniżki na farby do włosów. Absolutnym hitem promocji Biedronki mogą okazać się markowe wody perfumowane marki Adidas. Tylko teraz kupując dwa flakony, za jedne zapłacisz 13 zł. To orzeźwiające i moden zapachy, które przywołają wspomnienia lata.