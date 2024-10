POWER TALKS by KÉRASTASE wraz z Sukcesem Pisanym Szminką rozpoczyna walkę z brakiem pewności siebie wśród kobiet

Kérastase, wiodąca marka profesjonalnych kosmetyków do luksusowej pielęgnacji włosów, w partnerstwie z Sukcesem Pisanym Szminką – marką, która od lat wspiera rozwój silnych, niezależnych kobiet – rozpoczyna program mentoringu dla kobiet, które chcą wzmocnić swoją pewność siebie. W ramach międzynarodowego programu Power Talks opartego na trzech filarach – mentoringu, szkoleniach i szerzeniu wiedzy oraz inspiracji – odbędą się między innymi warsztaty, których celem jest pomoc młodym kobietom w zyskaniu większej pewności siebie, rozwijaniu umiejętności pomocnych w budowaniu kariery, tworzenie ważnych sieci i wreszcie dodawanie odwagi uczestniczkom. Wprowadzona początkowo w USA inicjatywa zyskuje wymiar ogólnoświatowy, aby więcej młodych kobiet miało odwagę określić, czym jest dla nich sukces i osiągnąć go na własnych zasadach.

Ten przeznaczony dla kobiet i realizowany przez kobiety program umożliwia uczestniczkom wzmocnienie pewności siebie, budowanie kapitału społecznego i skorzystanie z doświadczenia mentorek, a jednocześnie pokonanie kluczowych barier związanych z pewnością siebie.

Początek współpracy nad projektem, a tym samym inauguracje programu w Polsce wyznaczają dwa inspirujące spotkania na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu i Sopocie. Dla 4 najbardziej zaangażowanych uczestniczek przewidziane są wyjątkowe sesje mentoringowe ze ekspertkami w formule 1:1, które pomogą im wzmocnić pewność siebie – szczególnie w kontekście odnalezienia się na rynku pracy.

„Wspierając programy mentoringu kierowane przez kobiety do kobiet realizujemy nasz cel jakim jest walka z brakiem pewności siebie i dawanie jej młodym kobietom, aby mogły osiągnąć swój wymarzony sukces. (…) Inwestowanie w organizacje non-profit na całym globie, które dążą z nami do wspólnego celu, to dla nas ważny krok, który pomoże nam budować potencjał kobiet i wzmacniać ich znaczenie na świecie.” – mówi Rosa Carriço, Globalna Dyrektor Marki Kérastase.

Kérastase, wraz z Sukcesem Pisanym Szminką oraz badaczkami z Socjolożki.pl, przeprowadziło lokalnie badanie mające na celu sprawdzenie, jak polskie społeczeństwo, a w szczególności Polki, postrzegają siebie w kontekście pewności siebie i jej wpływu na ich codzienne funkcjonowanie. Niestety, jedynie 45% Polek ma wiarę własnych możliwości, ale aż 79% kobiet przyznało, że bycie pewną siebie jest dla nich istotne. Co więcej, 68% badanych uważa, że jest to cecha, którą można wypracować. Z badań wyraźnie wynika także, że za pewne siebie znacznie rzadziej postrzegają się osoby młodsze w wieku 18-24 lat, czyli te, które wchodzą dopiero na rynek pracy. Co więcej, niemal 60 % Polek zdarza się rezygnować co jakiś czas z podejmowania decyzji i działań, ze względu na bark pewności siebie. Taka postawa znacznie częściej dotyczy młodych kobiet (18- 34 lat), które dopiero rozpoczynają swoje dorosłe życie w kontekście zawodowym i rodzinnym.

Kérastase wraz z Sukcesem Pisanym Szminką wychodzą na przeciw potrzebom kobiet, które coraz większą wagę przykładają do wartości budowania pewności siebie. To ważne nie tylko w kontekście wchodzenia na rynek pracy czy relacji stricte biznesowych. Znające swoją wartość, pewne siebie kobiety mogą wywierać istotny wpływ na swoje otoczenie i całe społeczeństwo – poprzez relacje, które pielęgnują, biznesy, które zakładają lub wartości, jakie wnoszą w każdej dziedzinie swojej działalności. Uczestniczki warsztatów Power Talks będą miały możliwość zdobycia narzędzi do pracy nad wiarą we własne możliwości, umiejętnością wyrażania własnego zdania i poczuciem własnej wartości, co razem zasadniczo wpływa na pewność siebie.

Program Power Talks to nie tylko spotkania warsztatowe dla szerokiej grupy kobiet oraz sesje mentoringowe dla najbardziej aktywnych uczestniczek. W ramach partnerstwa z Sukcesem Pisanym Szminką powstały materiały inspiracyjne oraz video edukacyjne dostępne dla szerokiego grona odbiorczyń.

