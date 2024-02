Powiększenie ust bez skalpela. Dzięki pomadce każdy myślał, że powiększyłam usta

Duck Plump od NYX Professional Makeup to błyszczyk do ust, który za jednym pociągnięciem daje aż 3 korzyści: kolor, blask i wizualne powiększenie. Sekretem jego wegańskiej formuły jest pikantny imbir. To właśnie olejek z tego składnika odpowiada za wizualny efekt powiększenia ust. Duck Plump dostępny jest w szerokiej gamie aż 18 opcji do wyboru od bezbarwnych poprzez intensywnie napigmentowane odcienie nude, poprzez róże i czerwienie aż po fiolety. Na szczególne wyróżnienie zasługuje kolor “Cherry Spice” wybrany przez Cardi B - globalną ikonę, zdobywczynię nagrody Grammy i wieloletnią fankę marki NYX PM, która po raz pierwszy w historii współpracuje w branży kosmetycznej w ramach kampanii promującej właśnie Duck Plump.

Błyszczyka Duck Plump możesz używać na 3 sposoby:

Solo – w pojedynkę uwydatni usta i nada im blasku oraz koloru w zależności od wybranego odcienia

W duecie ze szminką – jako wierzchnia warstwa matowej pomadki dla lepszego efektu końcowego

W duecie z konturówką Line Loud od NYX Cosmetics – dla maksymalnego powiększenia ust

Znany i prosty trik makijażowy, który pozwala optycznie powiększyć usta, polega na obrysowaniu warg konturówką. Marka NYX Professional Makeup postanowiła ułatwić tę make-upową sztuczkę jeszcze bardziej. Każdy kolor błyszczyka Duck Plump ma przypisany odcień kredki do ust Line Loud. Dzięki temu kontur służący wymodelowaniu, nadaniu im pożądanego kształtu i optycznemu powiększeniu za każdym razem będzie mógł zostać dopełniony perfekcyjnie współgrającym odcieniem błyszczyka.

i Autor: Materiały prasowe NYX

