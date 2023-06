Powiew lata w modzie

Oversizowe kroje, zarazem wygodne i dziewczęce to podstawa DNA Hibou. Nie inaczej jest w najnowszej kolekcji stworzonej na nadchodzące lato. Marka po raz kolejny zaprezentowała idealną wakacyjną bazę w modnych odsłonach. Pasiaste piżamowe sety, które możesz nosić także poza sypialnią, pastelowe dresowe zestawy z dzianiny i frotte, czy basici w najmodniejszych krojach to propozycja na letnie miesiące.

— Szerokie, piżamowe spodnie w pasy to teraz absolutny hit. Sama ich nie zdejmuje! — mówi Katarzyna Kander-Wojnicka, założycielka Hibou. — Kocham je w połączeniu z luźnym swetrem w chłodniejszy wieczór, czy białym basicowym t-shirtem. Pasiaste wzory to dla mnie kwintesencja lata stąd pomysł na tę kolekcję. — podkreśla.

Zobacz także: To były ukochane perfumy księżnej Diany. Jedna z najstarszych kompozycji na świecie. Oryginał kosztuje kilkaset złotych, a my znaleźliśmy cudowny zamiennik za mniej niż 55 zł

Marka Hibou od lat utożsamiana jest z jakością i minimalizmem, a także dbałością o tkaniny, kroje, kolory i detale. Wysokiej jakości bawełna oraz len sprawią, że produkty będą służyć naprawdę długo. Całość została zaprojektowana i uszyta w Polsce.

W kolekcji znalazły się zwiewne piżamowe zestawy z długimi i krótkimi spodniami, komplety pastelowych dresów, a także t-shirty i krótkie topy ( w rozmiarach od S do L). Ubrania zostały tak zaprojektowane, by łatwo je łączyć i mieszać ze sobą. Wystarczy, że zapakujesz je do wakacyjnej torby (także w ofercie marki!) i jesteś gotowa do drogi.

i Autor: Materiały prasowe Hibou

i Autor: Materiały prasowe Hibou

i Autor: Materiały prasowe Hibou