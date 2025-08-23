Powrót do pracy nie musi być nudy! Modne akcesoria na jesień, która skradnie serca

TOUS MANIFESTO

Skórzane torby z linii TOUS MANIFESTO idealnie wpisują się w aktualne trendy. Oversizowy, miękki fason to must-have na nowy sezon. Linia MANIFESTO dostępna jest w wielu wariantach – od zamszowego w kolorze czekolady, przez kowbojskie modele z frędzlami, aż po klasyczne skórzane wykończenia. Zapięcie w formie klamry z kultowym symbolem MANIFESTO świetnie skomponuje się z ulubioną biżuterią TOUS. Torebki posiadają certyfikat LWG, przyznawany garbarniom, które spełniają określone standardy w zakresie ochrony środowiska w procesie produkcji skór.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS EMPIRE SOFT

Model TOUS EMPIRE SOFT doskonale sprawdzi się w szkole, na uczelni czy jako torba sportowa. To bardziej casualowa propozycja, jednak dzięki prostemu designowi z łatwością odnajdzie się także w codziennych, biurowych stylizacjach.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS TULIP

Torba TOUS TULIP to kolejna pojemna propozycja, dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych. Jej charakterystyczny „tulipanowy” kształt sprawia, że pomieści wszystko, czego potrzebujesz – i jeszcze więcej.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS WARM

Dzięki procesowi electroformingu kolekcja Warm składa się z lekkich, a jednocześnie efektownych elementów o dużej objętości, powstających bez użycia lutowania. Proste, wyraziste formy najnowszej kolekcji przyciągają uwagę i doskonale uzupełniają codzienne stylizacje.

i Autor: TOUS/ Materiały prasowe

TOUS WATCHES

TOUS oferuje również szeroką gamę smartwatchy i zegarków analogowych wyposażonych w precyzyjne mechanizmy japońskie i szwajcarskie. W kolekcji eleganckie, ponadczasowe formy przeplatają się z nowoczesnymi, sportowymi projektami, tworząc idealne uzupełnienie każdej stylizacji.