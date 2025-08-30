Pożegnanie lata w otuleniu zapachu

Jesienna moda a wybór perfum

Jesienna moda charakteryzuje się bogatszą paletą barw – dominują ciepłe brązy, burgundy, głębokie zielenie i musztardowe żółcie. Materiały stają się grubsze i bardziej otulające: wełna, kaszmir, skóra i welur królują na wybiegach i ulicach. Wybierając perfumy na jesień, warto zwrócić uwagę na kompozycje, które będą komplementować te trendy:

Do eleganckich wełnianych płaszczy i kaszmirowych swetrów idealnie pasować będą zapachy z nutami drzewnymi, paczulą lub wanilią – dodadzą klasy i wyrafinowania.

Stylizacje z elementami skóry zyskają charakteru dzięki perfumom z nutami przypraw lub intensywnych białych kwiatów.

Do bardziej casualowych zestawów w odcieniach brązu i zieleni dobrze komponować się będą zapachy z akcentami owocowymi lub subtelnymi nutami drzewnymi.

LIBRE L’Eau Nue: nowy rozdział wolności od YSL Beauty

W odpowiedzi na potrzeby nowoczesnych kobiet, które poszukują nie tylko intensywnego zapachu, ale także pielęgnacji i innowacyjnych rozwiązań, YSL Beauty prezentuje LIBRE L’Eau Nue. To rewolucyjna kompozycja, która wyznacza nowy kierunek w historii kultowej linii LIBRE.

Innowacyjna formuła bez alkoholu etylowego

LIBRE L’Eau Nue to pierwsza propozycja marki bez alkoholu etylowego. Dzięki temu łączy w sobie intensywność zapachu z delikatną, pielęgnującą formułą idealną zarówno dla skóry, jak i włosów. Innowacyjna technologia „olej-w-wodzie” pozwala na uchwycenie surowego piękna śródziemnomorskich składników – tak świeżych, jakby dopiero zostały zerwane.

Ponad dwa lata badań zaowocowały opatentowaną formułą o unikalnej konsystencji. Delikatna infuzja rozpływa się na skórze, oferując niezwykłe doznania sensoryczne. Za tą przełomową kompozycją stoją mistrzowie perfumiarstwa Anne Flipo i Carlos Benaïm oraz Caroline Nègre, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju i naukowa YSL Beauty.

Zmysłowy zapach inspirowany śródziemnomorskim słońcem

Libre L’Eau Nue to promienny i zmysłowy zapach inspirowany ciepłem śródziemnomorskiego słońca oraz duchem wolności charakterystycznym dla linii LIBRE. Jak podkreśla Anne Flipo: „Naszym zadaniem było stworzenie zapachu surowego, mocnego i trwałego – bez użycia alkoholu etylowego.” To wyzwanie skłoniło twórców do całkowitego przeprojektowania formuły i poszukiwania nowatorskich rozwiązań. Efektem jest zapach, który otula niczym ciepły promień słońca na skórze – idealny wybór na pożegnanie lata i powitanie złotej polskiej jesieni.

i Autor: YSL/ Materiały prasowe