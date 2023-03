Prawie każda kobieta źle zmywa makijaż. Robisz to z płynem micelarnym? To gigantyczny błąd

Czym są micele i jak działają?

To kuliste struktury z zewnątrz złożone z cząsteczek o charakterze hydrofilowym, a wewnątrz złożone z cząsteczek hydrofobowych (lipofilowych).

Hydrofilne cząsteczki przyciągają wodę i łączą się z nią,

Lipofilne – przyciągają tłuszcze i odpychają wodę,

Dzięki tej wyjątkowej strukturze micele radzą sobie zarówno z nadmiarem sebum, makijażem, kurzem czy innymi zanieczyszczeniami. Na podobieństwo magnesu przyciągają tłuszcz, a pozostałe zanieczyszczenia rozpuszczają w roztworze wodnym. Wystarczy przyłożyć wacik nasączony płynem micelarnym do skóry, aby usunąć z niej makijaż, nadmiar sebum i brud.

Odświeżająca esencja micelarna FaceBoom MIX ME UP

Skutecznie usuwa makijaż, nawet ten wodoodporny, nawilża i przywraca skórze świeżość. Jej wegańska formuła wzbogacona została o składniki dobroczynnie działające na skórę: różowy aloes, który nawilża i koi skórę, chlorelle, które tonizują i przyspieszają procesy naprawcze oraz odświeżającą fermentowaną zieloną herbatę i ekstrakt z banana, który zmiękcza naskórek

Jak używać wody micelarnej?

Unikaj silnego tarcia skóry – nie jest to konieczne, a jedynie może podrażnić cerę. Woda micelarna działa szybko i skutecznie, a przy tym nie narusza warstwy hydro-lipidowej naskórka. Jest tylko jedno „ale”, o czym większość z nas zapomina! Wody lub płyny micelarne to 1 krok w oczyszczaniu skóry, ale nie jedyny! Micele pozostawione na skórze jeszcze przez jakiś czas działają na tłuszcze, również te wchodzące w skład ochronnej warstwy lipidowej skóry. Dlatego po użyciu wody micelarnej zastosuj delikatny kosmetyk do mycie twarzy z użyciem wody. Sprawdzą się tutaj delikatne pianki lub żele do mycia.

Efekty stosowania w oczyszczaniu jedynie płynów micelarnych, bez zmywania ich ze skóry, nie będą zauważalne od razu. Jednak obserwacje dermatologów pokazują, że zaniedbania w tym zakresie mogą doprowadzić do przesuszenia skóry i podrażnień. A przecież lepiej zapobiegać, niż leczyć!Jak więc używać wody micelarnej? Traktuj ją jako pierwszy krok oczyszczania, ale nie jedyny! Po jej zastosowaniu musisz oczyścić skórę kosmetykiem z użyciem wody! Wybierz delikatne pianki lub żele do mycia, które poza związkami powierzchniowo czynnymi, wzbogacono o składniki pielęgnujące skórę. Chociaż kontakt skóry z kosmetykami do oczyszczania jest krótki, obecność w formule składników nawilżających i łagodzących, zapobiega ucieczce wody z naskórka i koi skórę.

Silnie nawilżająca pianka do mycia twarzy SKIN DOPAMIN

Pianka delikatnie oczyszcza skórę, bez naruszenia warstwy hydro-lipidowej. Zawarte w niej: betaina, pantenol i inulina sprawiają, że jej wegańska formuła nie przesusza skóry, adodatkowo koi podrażniania i wzmacnia równowagę mikrobiomu.Myj twarz krótko, chłodną lub letnią wodą. Pamiętaj, gorąca wypłukuje lipidy ze skóry! A potem szybko osusz skórę delikatnym ręcznikiem. Nie czekaj aż skóra sama wyschnie – odparowująca woda może wyciągnąć również wilgoć z naskórka. Na zakończenie użyj naturalnego toniku lub hydrolatu, aby przywrócić skórze jej naturalne pH i wzmocnić jej funkcje odporne! Dopiero teraz skóra jest gotowa na aplikację serum lub kremu!

