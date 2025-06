Premiera trzeciej kolekcji UNIQLO we współpracy ze Studiem Ghibli

Oczyszczanie twarzy – pierwszy krok do zdrowej i promiennej skóry

UNIQLO i Studio Ghibli Kolekcja Specjalna Vol. 3

UNIQLO i Studio Ghibli zaprezentują trzecią kolekcję UT w ramach współpracy rozpoczętej w lutym 2022 r. Kolekcja zawiera 14 projektów przedstawiających grafiki inspirowane kultowymi dziełami Ghibli, a także prace tajskiej artystki Kanyady Phatan, której wcześniejsze projekty spotkały się z dużym uznaniem oraz producenta Studia Ghibli, Toshio Suzukiego. Ponadto wybrane sklepy we Francji i Wielkiej Brytanii będą sprzedawać koszulki UTme! z grafiką z filmu z 2016 roku “The Red Turtle”, którego reżyserem jest Michaël Dudok de Wit. Kolekcja obejmuje męskie i dziecięce T-shirty oraz bluzy.

Festiwal Filmowy w Le Grand Rex w Paryżu

Z okazji premiery kolekcji odbędzie się festiwal filmowy w kinie Le Grand Rex w Paryżu, podczas którego przez trzy dni, od piątku 4 lipca do niedzieli 6 lipca, zostanie zaprezentowanych dziesięć filmów Studia Ghibli. W repertuarze znajdzie się najnowsza produkcja “The Boy and the Heron”, a także klasyczne filmy takie jak “Kiki's Delivery Service” i “Spirited Away”.

Dodatkowo, w piątek 4 lipca przed pokazem filmu “The Red Turtle” odbędzie się specjalny panel dyskusyjny, w którym weźmie udział producent Toshio Suzuki oraz reżyser Michaël Dudok de Wit.

