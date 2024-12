Prezentowa lista last minute

PRZYWRÓĆ KOMUŚ BLASK

Kosmetyki pielęgnacyjne mogłyby wydawać się prezentem wysokiego ryzyka. Ale są takie produkty, które pasują niemal do każdego wieku i każdego rodzaju skóry. Mamy na myśli te bazujące na witaminie C – tej potrzebuje każda skóra!. Zestaw C-VIT Sesderma to idealny duet przywracający skórze witalność i promienny wygląd. Jego sekret opiera się na stabilnej formie witaminy C, która doskonale sprawdza się dla każdego rodzaju skóry. Serum C-VIT wykazuje silne właściwości antyoksydacyjne, chroni skórę przed wolnymi rodnikami, niweluje oznaki fotostarzenia i przebarwień, zapobiegając ich nawrotom. Zapewnia głęboki poziom nawilżenia, zwiększa syntezę kolagenu i elastyny, dzięki czemu cera staje się bardziej jędrna i elastyczna. W połączeniu z kremem C-VIT RADIANCE, który zawiera drobinki rozświetlające - rozjaśnia skórę i ujednolica jej koloryt, zapewniając jej efekt delikatnego glow. Dostępny z elegancką i bardzo praktyczną kosmetyczką. PS. W cenie jednego produktu otrzymujemy dwa pełnowymiarowe dermokosmetyki.

Podaruj: Sesderma C-VIT, 256 zł

i Autor: materiały prasowe Sesderma

NIECH DZIEJE SIĘ MAGIA… NA SKÓRZE | RYTUAŁ DLA SKÓRY

Dla wielu kobiet marka Estée Lauder to synonim luksusu i skutecznej pielęgnacji. Zestaw The Radiance Routine Magical Skincare Moments pomoże skórze przywrócić promienny wygląd i pozwoli stworzyć pełen rytuał pielęgnacyjny. Znajdziemy w nim: krem do stosowania na twarz i szyję z filtrem Resilience Multi-Effect Tri-Peptide Face and Neck Creme SPF 15 (pełnowymiarowy - 50 ml), piankę oczyszczającą Perfectly Clean Multi-Action Foam Cleanser lub maskę Purifying Mask The Radiance Routine Magical Skincare Moments deluxe (w wersji podróżnej -30 ml), serum Perfectionist Pro Rapid Firm + Lift Serum Hexapeptides 8+9 (15 ml) oraz krem pod oczy Resilience Multi-Effect Tri-Peptide Eye Creme (w wersji travel - 5 ml)

Podaruj: Estée Lauder, The Radiance Routine Magical Skincare Moments, 695,00 zł

i Autor: materiały prasowe Estée Lauder

ZŁOĆ KOGOŚ BLISKIEGO

Kosmetyki do makijażu ze świątecznej kolekcji M·A·C to świat migocącego złotem przepychu, który wpisuje się w ideę obdarowywania wspaniałymi prezentami. Marka wychodzi z założenia, że blasku nigdy za dużo. To prawda, kobiety kochają złoto – w każdej postaci. Tusz do rzęs w duecie z pomadką czy cały zestaw do makijażu skradną niejedno kobiece serce.

Podaruj: GOLD TIER MINI LIP + LASH DUO M·A·C STACK MASCARA / MINI M·A·C IN BLACK STACK, rekomendowana cena detaliczna: 139 zł | STAY CURIOUS PARTY CREW VAULT M·A·CXIMAL (SILKY MATTE LIPSTICK IN FOREVER CURIOUS, LUSTREGLASS SHEER-SHINE LIPSTICK IN A LITTLE CURIOUS, POWDER KISS VELVET BLUR SLIM STICK IN STAY CURIOUS, POWDER KISS LIQUID LIPCOLOUR IN STAY CURIOUS, LIPGLASS IN OUT OF CURIOSITY, LIP PENCIL / MINI M·A·C IN MORE CURIOUS, BAG OR KEEPSAKE BOX), rekomendowana cena detaliczna: 460 z

i Autor: materiały prasowe MAC

ZABIERZ W ORIENTALNĄ PODRÓŻ

W zmysłową podróż zabierzesz kogoś z pomocą zapachów Sorvella Perfume. Te z kolekcji Signature, to prezent idealny dla osób odważnych, otwartych, które nie boją się wyróżniać i lubią być zapamiętane. Ich nuty zapachowe pozostawiają w otoczeniu i pamięci napotkanych osób niezapomniany ślad. Kompozycją obok, której nie da się przejść obojętnie jest SORVELLA PERFUME VANILLA&OUD, w której nuty szafranu i pieprzu rozpoczynają wyjątkową kompozycję, budząc zmysły swoim intensywnym aromatem. W sercu kompozycji drzewo sandałowe i słodka wanilia tworzą harmonijną opowieść o bogactwie i elegancji. Nuty bazy, z oud i musk wiodącymi rolami, wprowadzają mistycyzm i głębię, tworząc niepowtarzalny ślad, który przyciąga uwagę i zachwyt.

Podaruj: SORVELLA PERFUME VANILLA&OUD, 249,90 zł/100 ml

i Autor: materiały prasowe Sorvella Perfume

WPROWADŹ KOLOR DO CZYJEGOŚ ŻYCIA

Plenty of Pop Makeup Set CLINIQUE to zestaw czterech soczystych odcieni pomadek, które uwydatnią usta blaskiem. Clinique Pop™ to pomadki, które długo utrzymują się na ustach i nadają im bogaty, nasycony kolor z podkładem, tak aby zapewnić gładką aplikację i komfort noszenia.

Podaruj: CLINIQUE Plenty of Pop Makeup Set, 235 zł