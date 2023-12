Prezentownik last minute. Co kupić bliskim pod choinkę?

Warto zacząć od pytania – co lubi i czym interesuje się osoba, którą pragniemy obdarować? Jeżeli odpowiedź nie jest łatwa, warto postawić na prezenty praktyczne lub uniwersalne. Na przykład takie, które wiadomo, że wywołają uśmiech na twarzy – jak spersonalizowane wakacje, jeżeli ktoś pragnie odpoczynku, lub dobrej jakości kosmetyki.

Szczypta luksusu dla niego

Gdyby pomyśleć co lubią mężczyźni, pierwszym co zapewne przyjdzie nam na myśl będą samochody. I wbrew pozorom, może być to słuszny, prezentowy, trop. Oczywiście nie musimy od razu planować wycieczki do salonu z autami i brania kredytu, ale możemy pomyśleć o dodatkach, które uszczęśliwią właściciela czterokołowca. Ściereczki, płyny do pielęgnacji foteli, personalizowane naklejki, zawieszki, czy wycieraczki – w tym temacie ogranicza nas jedynie wyobraźnia. Jeżeli chcemy, by prezent był praktyczny i służył wiele lat, dobrze jest zainwestować w solidne dywaniki samochodowe. Na rynku dostępne są różne propozycje, tj. ProLine polskiej marki FroGum, które wykonane są z autorskiego tworzywa TPE. W zestawie z dywanikami premium, doskonale sprawdzi się także wkładka do bagażnika, która zapewnia kompleksową ochronę i perfekcyjny porządek. Jest to prezent, nie tylko ułatwiający życie, ale i wprowadzający do niego odrobinę komfortu, a tego w święta, nikt nie powinien sobie odmawiać. Jednak jeżeli chcemy szukać go w innych rzeczach, z łatwością znajdziemy go w skórzanych, ocieplanych rękawiczkach, które dodadzą szyku niejednej stylizacji, ale i zapewnią ciepło, w chłodne dni, oraz w smartwatchu. Ten, utrzymujący się w czołówce list prezentowych, gadżet nie tylko wskazuje godzinę, ale i powiadamia o przychodzących połączeniach, wiadomościach czy też monitoruje naszą aktywność w ciągu dnia i jakość snu w nocy. Trzeba przyznać, że luksus – o ile chcemy go wprowadzić do naszego życia – możemy odnaleźć nawet w niewielkich rzeczach.

Garść pielęgnacji… dla każdego

Dywagując o prezentach wywołujących w nas poczucie zadbania i zaopiekowania, na myśl prędko przychodzą dobrej jakości kosmetyki. W końcu self-care nie jest zarezerwowany tylko dla kobiet! Potwierdzeniem tego są produkty od true men skin care, które z powodzeniem mogą być stosowane przez płeć piękną. Polska firma przygotowała specjalne, świąteczne zestawy prezentowe kosmetyków, w eleganckich opakowaniach. W wersji podstawowej, idealnej dla osób dopiero rozpoczynających przygodę z pielęgnacją, znalazły się dwa kremy z linii Advanced Age & Pollution Defence – nawilżający z filtrem UV na dzień i odmładzający na noc, a także krem do rąk. Produkt do pielęgnacji dłoni oraz przeciwzmarszczkowy kosmetyk do twarzy wchodzą również w skład zestawu do wieczornej regeneracji, który dodatkowo wzbogacono o zaawansowane serum pod oczy. Ostatni zestaw zawiera produkty jak: kremy na dzień i na noc, serum pod oczy, a także oczyszczający żel do mycia twarzy, które pozwalają kompleksowo zadbać o wszystkie potrzeby męskiej skóry. To jednak nie wszystko – do zestawu dołączona jest także wygodna kosmetyczka z karabińczykiem. Takie propozycje na pewno ucieszą zarówno zaczynających swoją przygodę z pielęgnacją, jak i tych bardziej zaawansowanych.

Chlust odpoczynku

Kto nie marzy o tym, by na Święta Bożego Narodzenia dostać… święty spokój? A gdyby tak, go komuś faktycznie podarować? Może się wydawać to trudne ze strony organizacyjnej, jednak nie niemożliwe. Zwłaszcza, gdy istnieją takie rozwiązania jak te, oferowane przez Getaway – platformę pełniącą funkcję intuicyjnego, inteligentnego i kompletnego kreatora podróży “szytej na miarę”. Dzięki wykorzystaniu tego typu narzędzi można z łatwością samemu stworzyć spersonalizowaną, w pełni dostosowaną do zainteresowań i pasji obdarowywanej osoby, podróż. Spełnienie czyichś marzeń połączone z pokazaniem, jak dobrze kogoś znamy to wspaniały pomysł na prezent. Jeżeli najbliżsi Twemu sercu od zawsze marzyli o szkoleniu z kitesurfingu na Hawajach, jodze w Indonezji, czy wyjściu na mecz ukochanej drużyny piłkarskiej w Hiszpanii, możesz im to podarować, nie ruszając się sprzed ekranu komputera! Co ważne, obdarowana osoba nie musi martwić się o żadne formalności i kwestie organizacyjne na miejscu, gdyż Getaway pełni rolę “wirtualnego concierge”. Dzięki temu, w przypadku uwzględnienia w propozycji podróży konkretnej atrakcji mamy pewność, że został dla nas wykupiony bilet, a nawet mamy zapewnioną wskazówkę, co do najbardziej optymalnego sposobu na dojazd w dane miejsce z konkretnego hotelu.

Bardziej zielone święta

Święta to czas myślenia o bliskich, jednak nie zapominajmy też o sobie. W końcu każda z tych propozycji może być idealnym prezentem właśnie dla nas samych! Jest to doskonały czas, by podarować sobie, coś wyjątkowego, dopasowanego do naszych zainteresowań. Dla miłośników ogrodnictwa miłym prezentem będą doniczki z włókna kokosowego, które nie tylko wspierają swobodny wzrost roślin ozdobnych, warzyw czy ziół, ale są również w 100% biodegradowalne. Innym pomysłem, dla tych, którzy chcą cieszyć się własnymi uprawami przez cały rok, jest mini szklarnia. Świetnie sprawdzi się przy hodowli roślin i ziół w domu, nawet gdy za oknem śnieg. Sprawdzonym upominkiem, dla kochających ogrody, są również wysokiej jakości narzędzia ogrodnicze oraz zestawy nasion warzyw, kwiatów lub ziół, także tych egzotycznych. Tego typu produkty można znaleźć w ofercie W.Legutko, polskiej firmy z wieloletnią tradycją.

To już ostatni (świąteczny) dzwonek, by zaopatrzeć się w prezenty dla bliskich. Nie zapominajmy o wydłużonym czasie dostarczania przesyłek oraz długich kolejkach w sklepach. Jak dobrze, że wszystkie z wymienionych w tym prezentowniku produktów można zamówić online, prawda?

