Produkty do kąpieli

W tegorocznej kolekcji znalazły się trzy wyjątkowe bomby do kąpieli. Happy Hippy o cytrusowym zapachu zawiera w składzie relaksującą mięśnie sól Epsom. Pozostałe dwie kule, o zabawnych kształtach, noszą nazwy stanowiące pierwszą część kultowych brytyjskich „dad jokes” – odpowiedzi do nich zostały wytłoczone na powierzchni kul.

Produkty pod prysznic

Odświeżający żel pod prysznic o zapachu mięty i wanilii, inspirowany brytyjskimi cukierkami Bassetts Murray Mints, doda energii każdemu tacie. Dla tych, którzy preferują tradycyjne mydło, świetną opcją będzie Doodle Dad. Trzecią propozycją jest galaretka pod prysznic w kształcie Świętego Mikołaja na wakacjach – o zapachu pomarańczy i cynamonu – która z pewnością rozbawi każdego tatę!

Prezenty

Dwa kolorowe, gotowe do wręczenia zestawy prezentowe uzupełniają tę wyjątkową kolekcję. Dino Mate to idealny wybór dla miłośników kąpieli, hippisów i dinozaurów, natomiast Happy Camper to prezent inspirowany biwakowaniem i bliskością natury. W pierwszym zestawie znajdują się dwie kule do kąpieli, a w drugim – mydło, żel pod prysznic oraz produkt do oczyszczania twarzy i brody.

i Autor: materiały prasowe LUSH

