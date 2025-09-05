PRM otwiera nowy rozdział sezonem Pre-Fall 2025

Nowy sezon, nowe otwarcie. PRM startuje z kampanią Back to the City Pre- Fall 2025. To historia o momencie, kiedy miasto staje się przestrzenią inspiracji, a miejskie looki naturalnie dostosowują się do rytmu codzienności. Stylizacje PRM balansują między swobodą a wyrafinowaniem, pokazując, że powrót do miasta nie kończy lata, lecz otwiera przestrzeń na świeże możliwości i nowy rozdział modowych doświadczeń.

Po miesiącach podróży i letnich doznań, wejście w rytm miejskiej codzienności staje się dla PRM inspiracją do stworzenia nowej kampanii Pre - Fall 2025. Back To The City celebruje moment przejścia, kiedy letnie wspomnienia są wciąż obecne, natomiast energia miasta otwiera przestrzeń dla nowych planów, zmian i świeżych wizji. To co znajome, nabiera wyjątkowego znaczenia i wciąż potrafi zaskoczyć.

Wrzesień przynosi nowe tempo: chłodne poranki kontrastują z wciąż ciepłymi popołudniami, a ulicę zaczynają pulsować energią. Kampania Back To The City skupia się na detalach, które wcześniej umykały uwadze - pierwsze spotkania, spacery czy przystanki w ulubionych miejscach stają się częścią nowej narracji. Stylizacje w Pre - Fall 2025 balansują między miejską nonszalancją, a wyrafinowaniem, oferując warstwowe outfity dopasowane do zmiennej pogody - knitwear, denim czy oversizowe bluzy stają się częścią codziennej, miejskiej opowieści.

W sezonie Pre - Fall 2025, PRM prezentuje kolekcje marek redefiniujących miejską elegancję: Andersson Bell, MM6 Maison Margiela, Vetements, GANNI, Kenzo, Y-3, Axel Arigato, Rick Owens DRKSHDW i wiele innych. Bluzy spotykają się z garniturowymi spodniami, a smart casual zyskuje, świeże, nieoczywiste oblicze. Całość uzupełniają lekkie formy i odważne detale. To projekty, które harmonijnie wpisują się w rytm miasta, inspirując do budowania własnego, niepowtarzalnego stylu.

Produkty z kolekcji Back To The City dostępne na PRM.com oraz w PRM Concept Store w Fabryce Norblina.

Fotografowie Kulesza + Pik / 2B Management

  • DOP: Adrian Obręczarek
  • Stylizacja: Kasia Mioduska
  • Stylizacja, asystent: Filip Janiak, Maja Sławińska
  • HMUA: Aneta Kostrzewa/ Visual Crafters
  • Digital: Olek Balcerek
  • Fotografia, asystent: Filip Piotrowicz
  • Video, asystent: Igor Andrychowski
  • Fotografia BTS: Paul Hutyra
  • Produkcja: Kornelia Strzelecka, Malva Production
  • Koordynatorka produkcji: Maja Konopka
  • Współpraca produkcyjna: Szymon Machnikowski
  • Marka PRM: Kaja Wrzeszcz, Karolina Marzec
