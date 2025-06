PRM podsumowuje rok pod hasłem CLOTHING / SNEAKERS / CULTURE

Równolegle, poprzez platformę PRM.com, marka oferuje starannie wyselekcjonowany asortyment najbardziej pożądanych globalnych brandów, integrując fizyczne i wirtualne doświadczenia zakupowe. Obecność w Polsce to element szerszej strategii rozwoju – PRM działa już na 12 rynkach europejskich, budując rozpoznawalność w segmencie mody premium.

GET TO KNOW PRM

Pod hasłem przewodnim naszej marki PRM – CLOTHING / SNEAKERS / CULTURE – kryje się szereg wyselekcjonowanych, wartościowych realizacji, które w minionym roku ukształtowały naszą tożsamość i kierunek dalszego rozwoju. Naszą ambicją jest tworzenie najbardziej znaczących doświadczeń dla klientów, przy jednoczesnym budowaniu autentycznej, zaangażowanej społeczności wokół marki. Wierzymy, że kultura to nie tylko kontekst działania – to fundament, na którym chcemy opierać nasz biznes. nasz statement Business led by culture to świadoma decyzja o prowadzeniu marki w sposób zakorzeniony w estetyce, refleksji i dialogu - podkreśla Kaja Wrzeszcz, Dyrektor Marketingu PRM.

W odpowiedzi na globalne trendy PRM konsekwentnie rozwija portfolio produktowe, inspirując się modelem najbardziej renomowanych butików multibrandowych na świecie. Klienci znajdą tu starannie wyselekcjonowaną ofertę marek z segmentu high-fashion, uzupełnioną o limitowane kolekcje, ekskluzywne dropy sneakersów oraz unikatowe obiekty kolekcjonerskie.

Ostatni rok to bardzo intensywna praca nad budowaniem relacji i jakościowym rozwojem oferty produktowej. W ofercie PRM można znaleźć produkty niespełna 100 marek, między innymi Rick Owens, MM6 Maison Margiela, Maison Mihara Yasuhiro, Drôle de Monsieur, uzupełnione o unikalne dropy z adidas Originals i New Balance czy klasyki Carhartt WIP i Birkenstock. Do uważnie wyselekcjonowanego portfolio PRM dołączyły również najbardziej pożądane nowości jak Rhude, Axel Arigato, Sporty & Rich, Wales Bonner, a wkrótce również czy przechodząca transformację, renomowana marka Off-White oraz najbardziej obecnie pożądany brand Willy Chavarria.

Poszukujemy nie tylko najbardziej intrygujących kolaboracji produktowych, jak adidas x Wales Bonner, Converse x Isabel Marant czy Vetements x New Rock czy marek, które mają potencjał i mogą z nami po raz pierwszy zaistnieć w naszym regionie, ale także angażujących inicjatyw z artystami, instytucjami i twórcami, które stanowią wartość intelektualną i emocjonalną – zarówno dla nas, jak i naszej społeczności - podkreśla Kamil Bajołek, Dyrektor Marki PRM.

Za jeden z najistotniejszych projektów ostatnich miesięcy można uznać partnerstwo z londyńskim Design Museum przy wystawie Sneakers Unboxed: Studio to Street. Ta unikatowa i przełomowa ekspozycja prezentowana w Pop Culture Gallery w poznańskim Starym Browarze ukazała fenomen sneakersów jako przedmiotów, które z narzędzi sportu przekształciły się w ikony kultury i obiekty pożądania. Ponad 100 archiwalnych modeli nie tylko ilustrowało historię, lecz również otwierało refleksję nad kierunkami, w jakich najwięksi gracze branży kształtują przyszłość.

PRM kieruje swoją ofertę do świadomych odbiorców – pasjonatów mody, kultury i designu – którzy poszukują jakości, autentyczności i oryginalnego stylu. Łącząc estetykę street-fashion z luksusowym charakterem, marka promuje indywidualne podejście do mody i życia, niosąc wartość nie tylko estetyczną, lecz także społeczną. W ten sposób PRM współtworzy nową kulturę – zorientowaną na wyrażanie siebie, otwartość i modową niezależność.

CONCEPT STORE

PRM Concept Store to wyjątkowe, oryginalnie zaprojektowane 600 m2 na mapie Warszawy wypełnione designem, muzyką oraz przede wszystkim selektywnym portfolio marek, również tych do tej pory niedostępnych w naszej części Europy, tym samym nie przypomina żadnego innego miejsca, jakie obecnie można znaleźć w Warszawie.

Dla tych, którzy cenią sobie prywatność, oferujemy zakupy z personalnym stylistą w dedykowanej dla nich przestrzeni. Chcemy naszym klientom zapewnić unikalne doświadczenia zakupowe, a także stworzyć miejsce spotkań społeczności PRM – komentuje Kamil Bajołek, Dyrektor Marki PRM.

PRM redefiniuje pojęcie luxury retail wykraczając poza tradycyjne ramy segmentu premium. Marka stawia na budowanie otwartej, bezgranicznej społeczności oraz promowanie unikalnego charakteru polskiego rynku także poza jego granicami. Aktywnie angażując się w inicjatywy artystyczne i współpracując z twórcami reprezentującymi różne dziedziny kultury. PRM tworzy wokół siebie środowisko ludzi kreatywnych i świadomych, którzy postrzegają modę jako przestrzeń do wyrażania siebie. To właśnie synergia mody, sztuki i autentyczności przekłada się na nową jakość doświadczenia zakupowego – spójną z ideą Concept Store, otwartą na dialog i nowe formy ekspresji.

Marki dostępne w PRM to między innymi:

klasyki niszowego stylu jak Vetements, Rick Owens Lilies i DRKSHDW czy MM6 Maison Margiela, również w specjalnych kolaboracjach – Rick Owens x Champion oraz MM6 x Salomon,

inspirowane twórczością Vivienne Westwood japońskie Undercover,

na wyłączność w regionie francuską markę Drôle de Monsieur i japońską Neighborhood,

łączący modę i sztukę Maison Mihara Yasuhiro,

Matthew M. Williams przeplatający awangardę z ludzkimi emocjami w 1017 ALYX 9SM,

Needles prosto z kultowego tokijskiego butiku Nepenthes,

brytyjski, luksusowy streetwear Represent braci Heatonów,

projekty brytyjsko-jamajskiego projektanta nowego pokolenia Martin Rose

032c z Berlina, prosto z LA marka Rhude, a z Gali MET Wales Bonner,

po raz pierwszy w regionie Sporty&Rich czy Marine Serre i Coperni,

Kenzo w nowej odsłonie Nigo, założyciela A Bathing Ape oraz Human Made,

klasyki stylu street-fashion jak Filling Pieces, które przemyca pozytywne zmiany przez design, Y-3 czy Axel Arigato,

Sportmax, Helmut Lang czy Fred Perry dla ceniących styl klasyczny,

najwyższe kolekcje marek lifestyle’owych adidas Originals, Puma ad-hoc, jak i New Balance z linią MADE w pierwszej na świecie dedykowanej strefie w butiku multibrandowy oraz produkty specjalne Asics, On Running, Hoka czy Salomon Advanced

kultowy Birkenstock z linią 1774 i Carhartt WIP,

a w nadchodzącym sezonie, po raz pierwszy w naszym regionie Willy Chavarria.

ART / DESIGN / MUSIC

Sztuka współczesna stanowi jeden z kluczowych filarów tożsamości PRM. Już na etapie projektowania przestrzeni Concept Store w warszawskiej Fabryce Norblina do współpracy zaproszono Kubę Glińskiego – artystę audiowizualnego, którego twórczość idealnie oddaje ekspresyjny i bezkompromisowy charakter marki.

Wnętrze Concept Store’u to przemyślane połączenie klasycznego designu z elementami współczesnej sztuki. Znajdują się tu m.in. oświetlenie marek Preciosa i Henge, obiekty autorstwa Oskara Zięty, kolekcjonerskie figurki Bearbrick oraz prace zaprzyjaźnionych artystów. Witryny butiku są miejscem otwartym na dialog designu i mody; obecną instalacje zaprojektował duet Ewelina Gralak i Ania Witko, inspirując się hasłem przewodnim pierwszego roku działalności butiku - What A Ride It Was.

PRM to nie tylko koncept modowy, ale przede wszystkim społeczność, którą łączą wspólne wartości: wrażliwość na piękno, świadomy wybór jakości oraz otwartość na nowe doświadczenia kulturowe. W ramach idei PRIME CHOICE – jako przedłużenie idei drogi i celu, marka niedawno zaprosiła do współpracy włoskiego artystę Gioele Corradengo, znanego jako Sexsdreams, do udziału w wydarzeniu partnerskim Porsche Air|Water.

Twórczość Sexsdreams, głęboko osadzona w estetyce streetartu, doskonale rezonuje z tożsamością PRM – marki, która czerpie z trzech filarów: sztuki, designu i muzyki. Jego autorska interpretacja Porsche 911 udowadnia, że pasja – nie tylko do mody, ale i przedmiotów – może przekształcić je w nośnik współczesnej ekspresji artystycznej. To spotkanie jest dla nas dowodem na to, że kreatywność nie zna granic ani ram. Już w przyszłym miesiącu zapraszamy do naszego butiku, gdzie zaprezentujemy prace Gioele oraz unikatowe obiekty stworzone podczas jego wizyty w Warszawie – zdradza Kaja Wrzeszcz, Dyrektor Marketingu PRM.

Integralną częścią konceptu jest również muzyka – od jazzowych brzmień przed południem po wieczorne sety lokalnych DJ-ów. W PRM powstał także pierwszy w Polsce winylowy corner pod kuratelą Wojtka Mazolewskiego. Wkrótce startuje również projekt autorskich playlist prowadzony przez nowe talenty polskiej sceny kulturalnej.

Stacjonarny Concept Store jest dopełnieniem długofalowej strategii rozwoju marki PRM, zarówno na rynku lokalnym, jak i arenie międzynarodowej, w szczególności europejskiej. Naszym założeniem jest płynna adaptacja wybranych trendów globalnych, ale również przedstawienie konsumentom internacjonalnym, naszych lokalnych talentów – dopowiada Kaja Wrzeszcz, Dyrektor Marketingu PRM.

Z perspektywy PRM był to rok intensywnej nauki, wzmacniania relacji i poszerzania horyzontów. Z optymizmem patrzymy na przyszłość, bo to dopiero początek naszej drogi - na zakończenie dodaje Kamil Bajołek, Dyrektor Marki PRM.

