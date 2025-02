Profesjonalna diagnoza skóry głowy już w wybranych salonach fryzjerskich. Dobierze profesjonalną pielęgnację do twoich indywidualnych potrzeb

Kilka słów od Globalnej Dyrektor Kérastase, Rosy Carriço

"Dziesięciolecia pionierskich innowacji i specjalistycznej wiedzy w zakresie technologii diagnozowania zaowocowały narzędziem do diagnozowania skóry głowy i włosów K-Scan, pozwalającym Kérastase jeszcze dokładniej przyjrzeć się potrzebom i pragnieniom kobiet, opierając się na faktycznych danych. Ta innowacja w dziedzinie technologii kosmetycznych daje nam możliwość zapewnienia jeszcze lepszej pielęgnacji, oferowania bardziej spersonalizowanych rozwiązań kosmetycznych opartych na nauce i technologii, oraz wspierania naszej misji budowania pewności siebie u kobiet w każdy możliwy sposób. Dbając gruntownie o skórę głowy i włosy, a także podnosząc poziom doświadczenia Kérastase dzięki technologii i danym, jesteśmy w stanie jeszcze lepiej realizować obietnicę naszej marki."

ZMIEŃ PRZYSZŁOŚĆ SWOICH WŁOSÓW

Jako profesjonalna, luksusowa i skupiona przede wszystkim na pielęgnacji marka, Kérastase z uwagą przygląda się kwestiom związanym z dobrostanem włosów i skóry głowy za pośrednictwem fryzjerów na całym świecie. Silna więź ze stylistą, który potrafi właściwie ocenić stan włosów i skóry głowy, jest dla klienta integralną częścią luksusowej pielęgnacji włosów. Od samego początku Kérastase jest liderem w opracowywaniu narzędzi technologicznych dla ulepszenia możliwości oceny włosów i skóry głowy, mając na swoim koncie kilka generacji kamer diagnostycznych do użytku w salonie, a także pierwszą metodę diagnozy online opartą na własnym algorytmie.

Dziś, po dwóch latach rozwijania projektu w centrach badawczych L’Oréal, Kérastase wprowadza K-Scan – inteligentną kamerę, która skanuje, analizuje i pozwala stylistom oferować bardziej precyzyjną i spersonalizowaną pielęgnację dla każdego rodzaju włosów, a także pozwala klientom lepiej zrozumieć ich włosy i skórę głowy, udostępniając im dokładniejsze informacje dzięki mikroskopowym obrazom i analizie opartej na sztucznej inteligencji. K-Scan jest teraz dostępny w salonach na rynkach ponad 60 krajów i oferuje konsumentom bezpłatną usługę precyzyjnej i dogłębnej analizy skóry głowy i włosów

i Autor: materiały prasowe Kérastase

W tym roku K-Scan wprowadza przełomowe funkcje dzięki poszerzeniu zakresu swojej analizy o wypadanie włosów – poprzez włączenie wskaźnika ryzyka wypadania włosów opartego na czterech kluczowych obszarach:

Gęstość włosów

Różnorodność średnicy włosów

Zanieczyszczone pory

Średnica włosów

K-Scan ewoluuje w predykcyjne narzędzie dla dobrostanu skóry głowy. To nowe globalne podejście do skóry głowy tworzy „indeks dobrostanu skóry głowy”, a uzupełnia je nowa aplikacja z usprawnionymi trybami ujęć: 5-minutowe ujęcie pojedyncze lub 15-minutowe ujęcie wielokrotne. Fryzjer może wykorzystać zebrane informacje do opracowania bardziej precyzyjnych i spersonalizowanych zaleceń dotyczących produktów do usług w salonie oraz rutynowych zabiegów pielęgnacyjnych w domu.

AI WYSZKOLONA NA BAZIE PONAD 12 000 OBRAZÓW

K-Scan pozwala stylistom bezpośrednio zobaczyć w rozdzielczości 4K to, czego nie widać gołym okiem, i zapewnić klientowi dogłębną analizę opartą na AI