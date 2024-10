Profesjonalna pielęgnacja włosów

Świadomość na temat pielęgnacji włosów stale rośnie. Nic dziwnego, że wymagania wobec kosmetyków z tej kategorii są coraz wyższe. Marka YOSKINE postanowiła odpowiedzieć na potrzeby zarówno najbardziej zagorzałych włosomaniaków, jak i laików w tym temacie. HAIR CLINIC MEZO-THERAPY to przełomowa linia inspirowana profesjonalnym zabiegiem trychologicznym, składająca się z dwóch szamponów (dostępnych w dwóch różnych pojemnościach), peelingu trychologicznego, wcierki wzmacniającej, odżywki regenerującej oraz profesjonalnego zabiegu laminacji, który ekspresowo wygładza włosy. Linia YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY kompleksowo dba o włosy i skórę głowy zapewniając spektakularne efekty. W produktach zastosowano innowacyjne, naturalne BIO-MIKROIGŁY z gąbki morskiej Spongilla Spicules, które pobudzają skórę od wewnątrz do intensywnej samoregeneracji, co pozytywnie wpływa na poprawę kondycji skóry głowy i włosów u nasady. Mimo silnego działania nie są wyczuwalne i nie kłują. Dodatkowo, każdy z produktów został oparty na nowatorskiej technologii, która jest obecna we wszystkich kosmetykach marki YOSKINE - IN’DETOX & YO’ACTIVE. Została ona zainspirowana odkryciem japońskiego naukowca na temat autofagii komórkowej. Technologia łączy detoksykację komórek skóry z silnym działaniem pielęgnacyjnym. Głęboko oczyszcza, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej. Poznaj nową linię HAIR CLINIC MEZO-THERAPY i przywróć swoim włosom blask oraz naturalne piękno!

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY

ROZGRZEWAJĄCA WCIERKA WZMACNIAJĄCA

Dzięki zawartości stimu-kofeiny™, poprawia mikrokrążenie skóry głowy, przyczyniając się do stymulacji włosów do wzrostu oraz zapobiega ich wypadaniu. Odczuwalny efekt przyjemnego ciepła – nasilenie zależne od wrażliwości skóry głowy.

Sposób użycia: Stosuj 2-3 razy w tygodniu przed myciem włosów. Nałóż wcierkę bezpośrednio na skórę głowy i wykonaj delikatny masaż. Pozostaw preparat na minimum 30 minut, a następnie zmyj szamponem z linii YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY.

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY

PEELING TRYCHOLOGICZNY PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

Głęboko oczyszcza, reguluje produkcję sebum oraz stymuluje wzrost włosów, dzięki poprawie mikrokrążenia pobudzającego mieszki włosowe. Ponadto silnie pielęgnuje skórę głowy i włosy u nasady.

Sposób użycia: Nałóż peeling na wilgotną skórę głowy, a następnie kolistymi ruchami wykonaj masaż. Spłucz obficie wodą. Po zabiegu umyj włosy szamponem z linii YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY. Dla najlepszych rezultatów stosuj regularnie raz w tygodniu.

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY

SZAMPON CHELATUJĄCY GŁĘBOKIE OCZYSZCZENIE

Głęboko oczyszcza, a także chroni przed odkładaniem się zanieczyszczeń oraz jonów metali. Włosy zyskują zdrowy wygląd i są bardziej podatne na dobroczynne działanie składników aktywnych.

Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu rozprowadź na wilgotnych włosach, wykonaj delikatny masaż przez 2-3 minuty, a następnie obficie spłucz ciepłą wodą. Czynność powtórz w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji.

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY

SZAMPON WZMACNIAJĄCY PRZECIW WYPADANIU WŁOSÓW

Delikatnie oczyszcza skórę głowy i włosy. Dzięki zawartości kofeiny, niacynamidu i bio-kompleksu 5 minerałów wzmacnia i odżywia cebulki, zapobiega nadmiernej utracie włosów oraz wygładza ich strukturę.

Sposób użycia: Niewielką ilość szamponu rozprowadź na wilgotnych włosach, wykonaj delikatny masaż przez 2-3 minuty, a następnie obficie spłucz ciepłą wodą. Czynność powtórz w razie potrzeby. Produkt przeznaczony do codziennej pielęgnacji.

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY

ODŻYWKA INTENSYWNIE REGENERUJĄCA

Wzmacnia osłabione włosy i długotrwale nawilża. Dzięki zawartości oleju Tsubaki, biotyny i biokompleksu 5 minerałów, odżywka działając intensywnie odżywczo, zapewnia jedwabistą miękkość, blask i elastyczność każdego dnia.

Sposób użycia: Niewielką ilość odżywki rozprowadź dokładnie na całej długości włosów. Wmasuj, a następnie pozostaw na 5 minut. Obficie spłucz ciepłą wodą.

YOSKINE HAIR CLINIC MEZO-THERAPY

PROFESJONALNY ZABIEG WYGŁADZAJĄCY WŁOSY EFEKT LAMIANACJI

Domyka łuski włosa i pomaga w uzyskaniu efektu lśniącej tafli włosów. Zabieg sprawia, że pasma błyszczą, nie są przesuszone i zyskują witalność. Dzięki połączeniu witaminy E, ceramidów, peptydu i biotyny, maska-zabieg intensywnie regeneruje i wzmacnia strukturę włosów. Kuracja szczególnie polecana do włosów, które są pozbawione elastyczności i blasku.

Sposób użycia: Niewielką ilość zabiegu-maski rozprowadź dokładnie na całej długości włosów. Wmasuj i pozostaw na kilka minut, a dla lepszego efektu do 30 minut. Po upływie czasu obficie spłucz ciepłą wodą.

