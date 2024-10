Dyson ogłasza Stormzy'ego globalnym ambasadorem dla słuchawek Dyson OnTrac™

Stormzy to brytyjski muzyk znany ze swoich wpływowych. Jego debiutancki album, Gang Signs & Prayer (2017), przeszedł dohistorii, debiutując na pierwszym miejscu na UK Albums Chart, stając się pierwszym albumem grime, który uplasował się takwysoko. Album zyskał uznanie krytyków i zdobył nagrodę Brit Award dla Najlepszego Brytyjskiego Albumu. Jego drugi album,Heavy Is the Head (2019), jeszcze bardziej ugruntował jego status w branży, dzięki takim utworom jak "Vossi Bop" i "Crown". Zadebiutował także na pierwszym miejscu, zdobywając nagrodę Brit Award dla Najlepszego Męskiego Artysty Solowego.Co więcej, jego trzeci album, This Is What I Mean (2022) również okazał się sukcesem, debiutując na pierwszym miejscu i zdobywając szerokie uznanie.

Współpraca artysty z marką Dyson zaczyna się od filmu. Przez pryzmat 55-godzinnego czasu pracy urządzenia Dyson OnTrac™ widzimy, jak chaotyczne może być życie rapera. Loty, nocne życie, mecze, chwile dla siebie – wszystko to dzieje się równocześnie. A słuchawki Dyson OnTrac™ towarzyszą mu w każdej minucie.

„Cieszymy się, że możemy powitać Stormzy'ego jako naszego najnowszego Globalnego Ambasadora. Ze Stormzy'm dzielimy wspólną filozofię. Maksymalne wykorzystanie zasobów i konsekwentne dostarczanie czegoś, co jest lepsze od tego, co było wcześniej. To właśnie skłoniło nas do tworzenia mniejszych silników, do ekspansji na różne sektory, do rozwiązywania większej liczby problemów. To właśnie sprawiło, że Stormzy opanował więcej gatunków muzycznych, zagłębił się w teksty i wpłynął na zmiany społeczne. To niesamowicie ekscytujące widzieć, jak nasza technologia może dać Stormzy'emu paliwo, którego potrzebuje.” – komentuje Jake Dyson, główny inżynier Dyson

„Niezależnie od tego, czy lecę samolotem, przygotowuję się do koncertu, czy pracuję nad nową muzyką, muszę wszystko wyciszyć i pozostać skupionym. Słuchawki Dyson OnTrac™ to ułatwiają - są ze mną podczas każdej podróży, bez względu na to, jak długi lub gorączkowy jest dzień.” – dodaje Stormzy, Globalny Ambasador marki Dyson

Zaprojektowane z myślą o skupieniu i wysokiej jakości słuchania w ruchu, słuchawki Dyson OnTrac™ zapewniają do 55 godzin najlepszej w swojej klasie aktywnej redukcji hałasów na jednym ładowaniu. Zaprojektowane z myślą o szybkim ładowaniu, 10-minutowe ładowanie zapewnia 2,5 godziny dodatkowej baterii, podczas gdy 30-minutowe ładowanie gwarantuje 9 godzin.

Dodatkowo dwa ogniwa litowo-jonowe o dużej pojemności są umieszczone w opasce, co zapewnia bardziej równomierne rozłożenie obciążenia. podczas 55-godzinnych sesji odsłuchowych.

Podobnie jak Stormzy, słuchawki Dyson OnTrac™ doskonale sprawdzają się w odtwarzaniugrime'u, rapu, gospel i innych gatunków – dzięki poszerzonemu zakresowi dźwięku. 40-milimetrowe przetworniki neodymowe, które odtwarzają zakres od 6 Hz do 21 kHz – pozaspektrum słyszalnym – wiernie oddają każdy dźwięk, rytm i szept. Jest to idealne rozwiązanie dla perfekcjonistów takich jak Stormzy, którzy chcą słyszeć swoją muzykę dokładnie tak, jak ją zaplanowali.

2000 sposobów na personalizację: charakterystyczna kombinacja Stormzy'ego. Słuchawki Dyson OnTrac™ są wyposażone w konfigurowalne nakładki zewnętrzne i poduszki nauszne, dostępne w wielu kolorach i wykończeniach - możliwe jest stworzenie ponad 2000 unikalnych stylizacji. Stormzy jest znany ze swojego stylu, a jeśli chodzi o personalizację słuchawek, nie robi wyjątku. Czarny Nikiel to jego ulubiony kolor, któremu nadano osobisty charakter dzięki poduszkom Khaki, które stanowią ewolucję jego charakterystycznej kombinacji.

