Profesjonalna stylizacja włosów na wyciągnęcie ręki. Salon fryzjerski w Twoim domi

Walentynkowa sama słodycz. Do kąpieli solo lub we dwoje

W najnowszej wersji dodano trzy nowe końcówki, aby zwiększyć jego wszechstronność i wydajność.

Nowy multistyler Dyson Airwrap i.d.™ to ulepszona wersja poprzedniego modelu Dyson Airwrap™, która wprowadza innowacyjne funkcje, takie jak połączenie z Bluetooth® oraz aplikacją MyDyson™. Główne różnice między wersjami to:

Bluetooth® i aplikacja MyDyson™ – nowy model pozwala na połączenie z aplikacją, w której użytkownik tworzy swój profil włosów, na podstawie którego urządzenie dobiera idealną sekwencję kręcenia loków. Personalizacja stylizacji – aplikacja MyDyson™ umożliwia dostosowanie stylizacji do rodzaju włosów, dostarczając wskazówek, filmów instruktażowych i aktualizacji w czasie rzeczywistym. Aplikacja monitoruje także potrzeby urządzenia, takie jak czyszczenie filtra. Nowe końcówki – Dyson Airwrap i.d.™ oferuje 3 nowe końcówki, które zapewniają więcej możliwości i większą precyzję stylizacji.

W skrócie, Dyson Airwrap i.d.™ to bardziej inteligentne urządzenie, które dzięki technologii Bluetooth® i połączeniu z aplikacją MyDyson™ umożliwia bardziej spersonalizowaną i precyzyjną stylizację włosów.

Programuje idealne loki za każdym razem, dzięki i.d. curl™ Po sparowaniu multistylera z aplikacją MyDyson™, użytkownik tworzy swój profil włosów. Zawiera on informacje potrzebne do stworzeniaspersonalizowanej sekwencji kręcenia loków (i.d. curl™) z czasem nawijania, kręcenia i utrwalenia włosów, dopasowanym do rodzaju i długości włosów, oraz poziomu zaawansowania w obsłudzeurządzenia. Po zaprogramowaniu, spersonalizowana sekwencja kręcenia loków i.d. curl™ aktywuje się za jednym naciśnięciem przycisku.

„Opinie użytkowników wskazują, że doceniają oni wygodę, dlatego kluczowe jest dla nas tworzenie wielofunkcyjnych rozwiązań, które pozwalają im w pełni wykorzystać możliwości urządzeń Dyson. Technologia i.d. curl™ oferuje łatwą obsługę oraz prawdziwie spersonalizowaną stylizację. Aby ułatwić kręcenie loków, aplikacja przeprowadza użytkownika przez poszczególne etapy w oparciu o jego własny zaprogramowany profil. Możliwość regulacji ustawień temperatury pozwala na zmianę poziomu ciepła między wysokim i niskim, zapewniając komfort termiczny skóry głowy, w oparciu o osobiste preferencje użytkownika. Ponadto system komunikatów serwisowych przypomina o konieczności wyczyszczenia filtra. Nowe końcówki sprawiają, że to urządzenie do stylizacji jest przeznaczone do wszystkich rodzajów włosów, zapobiegając ich niszczeniu na skutek wysokiej temperatury.” - Low Chen Nyeow, Zastępca Dyrektora ds. Projektowania, Dyson Beauty.

Nieograniczone możliwości stylizacji. Trzy nowe końcówki zwiększają wszechstronność multistylera oferując więcej możliwości stylizacji. Bez uszkodzeń termicznych.

Stożkowa końcówka nadaje lokom bardziej wyrazisty skręt

Kształt i geometria zwężającej się do 20 mm końcówki umożliwia łatwe dotarcie blisko nasady włosów w celu uzyskania wyrazistych loków na całej długości pasma. Końcówka tworzy loki zarówno zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jaki w przeciwnym kierunku. Wzmocniony efekt Coandy przyciąga włosy i samoistnie nawija je wokół końcówki.

Dyfuzor Wave+Curl definiuje i podkreśla naturalny skręt włosów

Jedna końcówka, dwa tryby. Nowy format dyfuzora wykorzystuje efekt Coandy i rozprasza strumień powietrza na dwa różne sposoby, redukując puszenie się włosów. W trybie kopuły, powietrze jest zasysane i przepuszczane przez włosy, podkreślając naturalne fale lub loki, nadając im bardziej zdefiniowany skręt. W trybie dyfuzora, powietrze jest delikatnie rozpraszane przez dłuższe wypustki, aby dotrzeć głębiej do włosów, zapewniając efekt teksturowanych loków, na kręconych lub mocno skręconych włosach.

Koncentrator do stylizacji¹ zapewnia efekt wygładzonych włosów

Koncentrator do stylizacji wykorzystuje efekt Coandy do przyspieszenia przepływu powietrza na dwóch zakrzywionych powierzchniach. Następnie dwa strumienie łącząsię, tworząc jeden płaski strumień, który zapewnia efekt wygładzonych włosów. Koncentrator do stylizacji sprzedawany jest oddzielnie.

Poznaj gamę końcówek do stylizacji

Gama końcówek do stylizacji obejmuje końcówki cylindryczne do kręcenia, szczotki wygładzające do modelowania, okrągłe szczotki nadające objętość i końcówki do podsuszania . W ten sposób multistyler zaspokaja szerokie potrzeby i dopasowuje się do potrzeb różnych rodzajów włosów. Multistyler występuje w dwóch zestawach – dla włosów prostych i falowanych oraz dla włosów kręconych i mocno skręconych. W każdym zestawie jest sześć końcówek, które umieszczone są w eleganckim etui zaprojektowanym przez firmę Dyson. Każdy nabywca może również odkryć pełną gamę dodatkowych i pojedynczych końcówek.