Profilaktyka przeciwstarzeniowa w pielęgnacji ciała i twarzy. Codzienne nawilżenie daje efekty nie tylko tu i teraz

Profilaktyka przeciwstarzeniowa (anti-aging) to działania, których celem jest opóźnienie procesów starzenia się skóry. Zamiast reagować na już widoczne oznaki upływu czasu – zmarszczki, utratę jędrności, przebarwienia – koncentruje się ona na zapobieganiu ich powstawaniu. Odpowiednio wczesne wdrożenie właściwej pielęgnacji, diety, ochrony przeciwsłonecznej oraz zdrowego stylu życia pozwala dłużej cieszyć się młodym wyglądem.

Nawilżanie skóry to absolutna podstawa każdej rutyny pielęgnacyjnej, niezależnie od wieku. Skóra odpowiednio nawodniona jest elastyczna, miękka, promienna i lepiej radzi sobie z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatr, zanieczyszczenia czy promieniowanie UV. Dlaczego to takie ważne? Nawilżanie skóry:

Spowalnia powstawanie zmarszczek – skóra sucha jest bardziej podatna na mikrospękania, które z czasem przekształcają się w trwałe linie i zmarszczki

Chroni barierę hydrolipidową – regularne nawilżanie wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry, zapobiegając jej odwodnieniu i podrażnieniom.

Poprawia strukturę i koloryt skóry – nawodniona skóra wygląda zdrowiej, a jej koloryt jest bardziej wyrównany.

Zwiększa skuteczność innych kosmetyków – dobrze nawilżona skóra lepiej wchłania składniki aktywne zawarte w serum czy kremach przeciwstarzeniowych.

Podczas wyboru kosmetyków warto zwrócić uwagę na obecność substancji, które jednocześnie nawilżają i działają przeciwstarzeniowo. Do najważniejszych należą:

Kwas hialuronowy – wiąże wodę w naskórku, zwiększając jego nawilżenie i wygładzając powierzchnię skóry.

Gliceryna i mocznik – składniki humektantowe, które przyciągają wilgoć do skóry.

Ceramidy – odbudowują barierę lipidową i zapobiegają utracie wody.

Choć twarz często znajduje się w centrum uwagi, skóra całego ciała również wymaga regularnej troski. Zwłaszcza że obszary takie jak szyja, dekolt, dłonie czy ramiona również szybko zdradzają nasz wiek. Choć efekt dobrze nawilżonej skóry widoczny jest od razu, to prawdziwe korzyści ujawniają się po latach. Osoby, które od młodości dbały o skórę, znacznie później doświadczają widocznych oznak starzenia. Ich skóra jest jędrniejsza, bardziej odporna na czynniki zewnętrzne i mniej podatna na przesuszenia czy podrażnienia.

4 kosmetyki w profilaktyce przeciwstarzeniowej skóry

Ekspertka wskazała 4 składniki, które liczą się w profilaktyce przeciwstarzeniowej skóry. Mowa o kwasie hialuronowym, glicerynie, moczniku oraz ceramidach. Poniżej 4 kosmetyki, których formuły dzięki ich obecności mogą opóźnić proces starzenia się skóry nie tylko na twarzy, ale na całym ciele.

Serum do twarzy z kwasem hialuronowym

Nawilżające serum Mixa Hyalurogel z kwasem hialuronowym to kosmetyk odpowiedni dla skóry wrażliwej, normalnej i suchej. Łagodzi podrażnioną, wrażliwą skórę już od pierwszego zastosowania, jednocześnie redukując uczucie dyskomfortu i ściągnięcia. Zapewnia jej intensywne nawilżenie przez 24 godziny. W dłuższej perspektywie pozwala natomiast spowolnić starzenie się skóry, która bez odpowiedniego nawodnienia szybciej traci elastyczność. Formuła serum Mixa zawiera wysokie stężenie składników aktywnych: niacynamid, prowitaminę B5 i kwas hialuronowy.

i Autor: materiały prasowe Mixa

Krem do ciała, dłoni i twarzy z mocznikiem

Formuła dedykowana suchej i szorstkiej skórze, która wymaga regeneracji, to Mixa Urea Cica Repair+. Dzięki jej właściwościom skóra staje się delikatnie miękka i nawilżona. Włączenie jej do codziennej pielęgnacji pozwala nie tylko na szybki efekt. W długotrwałej perspektywie jego skład odpowiada za spowolnienie procesu starzenia się skóry. W składzie Mixa Urea Cica Repair+ na efekt wpływają aż 2 składniki:

Mocznik to najważniejszy składnik kosmetyku. Jest znany ze swoich właściwości zmiękczających, nawilżających i antyseptycznych. Przenika on przed warstwę rogową naskórka i wzmacnia barierę ochronną skóry.

Niacynamid, czyli forma witaminy B3, rozświetla, wyrównuje koloryt skóry, a także wspiera odpowiedni poziom nawilżenia. Ma także właściwości antybakteryjne, przeciwzapalne oraz antyoksydacyjne.

i Autor: materiał prasowy/ Materiały prasowe Mixa

Krem do rąk z gliceryną

Krem do bardzo suchych rąk Mixa Shea Nourish to produkt idealny do suchej i bardzo suchej skóry dłoni. Zawiera skuteczne składniki (glicerynę i masło shea), aby dogłębnie ją odżywić, długotrwale nawilżyć i nadać jej miękkość. Efekty można zobaczyć nie tylko w najbliższym czasie po zastosowaniu. Przy regularnej pielęgnacji formuła pozwoli zachować młody wygląd dłoni na dłużej

i Autor: materiały prasowe MIXA

Balsam do ciała z ceramidami

Ochronny balsam nawilżający do ciała Mixa Ceramide Protect to ochrona dla suchej skóry. Balsam wspiera barierę ochronną skóry i chroni ją przed suchością nawet przez 24 godziny dzięki swojej 6% formule, która zawiera takie składniki aktywne jak:

Ceramidy – ceramidy to rodzaj lipidów (tłuszczów) naturalnie występujących w warstwie naskórka, które wchodzą w skład bariery ochronnej skóry, chronią ją, nawilżają, pomagają skórze wrażliwej i podrażnionej;

Lipidy – to również rodzaj lipidów, które naturalnie występują w skórze, a użyte w produktach pielęgnacyjnych regenerują barierę ochronną skóry, pomagają zatrzymać wilgoć w skórze, zostawiając ją nawilżoną i gładką, poprawiając jej wygląd;

Gliceryna – humektant, czyli składnik, który charakteryzuje się przyciąganiem i zatrzymywaniem wody, dzięki czemu utrzymuje odpowiedni poziom nawilżenia skóry.