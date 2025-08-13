Promienna i gładka skóra przez cały dzień!

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-08-13 15:46

Nowy podkład Cashmere Glow Look zapewnia skórze świetliste wykończenie i aksamitne wygładzenie. Dzięki zawartości drobinek rozświetlających gold 24 cera wygląda świeżo i promiennie, a kwas hialuronowy głęboko ją nawilża. Podsumowując: all day lumi skin!

Trend na wydobycie pełnego blasku skóry ma się świetnie i nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić. W końcu każda kobieta chce wyglądać młodo, świeżo i promiennie. Zwłaszcza latem, gdy na co dzień preferujemy delikatny make-up. Efekt glow na skórze pozwoli uzyskać nowy Rozświetlający podkład wypełniający CASHMERE GLOW LOOK. Lekka formuła zawiera drobinki odbijające światło (gold 24K) oraz intensywnie nawilżający kwas hialuronowy. Podkład doskonale radzi sobie z tuszowaniem niedoskonałości (np. porów), optycznie wypełnia zmarszczki, a jednocześnie zapewnia naturalne wykończenie. Bo tajemnicą perfekcyjnego makijażu z efektem glow jest zachowanie balansu między zamaskowaniem tego, co chcemy ukryć, a wydobyciem blasku skóry, na którym nam tak bardzo zależy.

Rozświetlający podkład wypełniający z kwasem hialuronowym

ALL DAY LUMI SKIN

  • Dostępne odcienie: NATURAL, BEIGE i NUDE

Rozświetlający podkład wypełniający z kwasem hialuronowym dodaje blasku i wygładza skórę.

Lubisz, gdy Twoja skóra jest naturalnie rozświetlona i szukasz podkładu, który sprawi, że będzie gładka i promienna?

Przedstawiamy Ci innowacyjny podkład, który dodaje skórze blasku, zapewniając lekkie krycie i idealne dopasowanie do jej kolorytu.

Zawiera nowoczesne drobinki rozświetlające rozpraszające światło oraz gold 24K, które dają efekt wypoczętej, niezwykle promiennej i zdrowo wyglądającej cery, a także kwas hialuronowy o właściwościach nawilżających. Podkład tuszuje drobne niedoskonałości, zmniejsza widoczność porów oraz optycznie wypełnia zmarszczki, wygładzając skórę. Daje piękne, satynowe, naturalne wykończenie bez efektu maski.

  • Lekka konsystencja produktu doskonale się rozprowadza i nie obciąża skóry.

Sposób użycia: Wstrząśnĳ przed użyciem. Rozprowadź podkład równomiernie na skórze twarzy, szyi i dekoltu. Możesz stosować go na ulubioną bazę Cashmere, przedłużając w ten sposób trwałość makĳażu i podkreślając efekt wygładzenia skóry.

CASHMERE GLOW LOOK

