Promienna skóra od zaraz

Stan skóry to nie tylko kwestia genów, ale głównie wypadkowa stylu życia i czynników zewnętrznych. Coraz większe zanieczyszczenie środowiska, negatywne działanie promieniowania słonecznego UV oraz emitowanego przez ekrany monitorów i smartfonów HEV, nieodpowiednio zbalansowana dieta, a także stres – wszystko to przyspiesza proces starzenia. W efekcie skóra traci elastyczność, staje się przesuszona, pojawiają się przebarwienia, za to zanika naturalny blask. Produkty AXIS-Y pomagają jej stworzyć odpowiednie warunki do prawidłowego funkcjonowania: dbają o pH, mikrobiom i przyspieszają odbudowę ochronnego płaszcza hydrolipidowego, co daje lepsze nawilżenie, zmniejsza nadwrażliwość i sprawia, że cera wygląda po prostu promiennie. To koreański model pielęgnacji w nowoczesnym, minimalistycznym wydaniu. Preparaty mogą być stosowane jako seria, co maksymalizuje efekt, lub pojedynczo, w zależności od indywidualnych potrzeb skóry. Stworzono je w oparciu o 6+1+1 Advanced Formula™, zawierają więc 6 składników naturalnych, 1 składnik główny oraz 1 zaawansowaną technologię. Zostały przebadane dermatologicznie, nie zawierają substancji drażniących, parabenów, parafiny, oleju mineralnego, kompozycji zapachowych ani sztucznych barwników. Mają certyfikaty „Vegan” oraz „Cruelty Free”. Jeśli celem pielęgnacji jest przywrócenie skórze promiennego wyglądu, warto sięgnąć zwłaszcza po poniższe cztery.

OCZYSZCZANIE PODSTAWOWE – Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser

Quinoa One-Step Balanced Gel Cleanser wykorzystuje naturalnie występujące środki powierzchniowo czynne. Ma pH 5,5 i jest przyjazny dla skóry, pozostawiając ją nawilżoną i miękką. Żel sprzyja regeneracji uszkodzeń, przyspiesza gojenie blizn potrądzikowych i przebarwień, chroni przed stresem oksydacyjnym i łagodzi stany zapalne. W składzie produktu znalazły się nie tylko pyszne superfoods, ale także 6 składników naturalnych: wąkrota azjatycka, zielona herbata, nagietek, olej ze słodkich migdałów, chmiel i bazylia azjatycka. 1 główny składnik to komosa ryżowa (inaczej Quinoa), a 1 zaawansowana technologia to Herbal Complex Technology.

NAWILŻANIE I ODŻYWIANIE – Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule

Artichoke Intensive Skin Barrier Ampoule to nawilżające serum w ampułce do twarzy z karczochem, które stanowi źródło przeciwutleniaczy oraz składników odżywczych i nawilżających, pomagając odbudować uszkodzoną lub podrażnioną barierę skórną. Produkt jest odpowiedni do wszystkich rodzajów skóry, a w szczególności do tej wrażliwej i wymagającej ukojenia. Zawiera 6 składników naturalnych: wąkrotę azjatycką, drzewo herbaciane, korzeń łopianu, aloes, lukrecję i okrę. 1 główny składnik to karczoch, a 1 zaawansowana technologia to Metoda ekstrakcji jastrzębca.

ZAPANOWANIE NAD STRFAMI T I U – Cera Heart My Type Duo Cream

Cera-Heart My Type Duo Cream został podzielony na pół: żelowa część niebieska, przeznaczona do strefy T (czoło i nos) nawilża oraz zapobiega rozwojowi niedoskonałości, a część biała do strefy U (policzki i broda), o bogatszej konsystencji, odżywia oraz chroni przed przesuszeniem. Krem wspomaga gojenie się skóry i zwiększa jej gładkość, działa także anti-aging. 6 składników naturalnych tego kremu to: wąkrotka azjatycka, portulaka pospolita, sorgo, szałwia, alantoina oraz lukrecja. 1 składnik główny to natomiast pstrolistka sercowata (T) i ceramidy (U), a 1 zaawansowana technologia to Medi & Sorgo.

WIDOCZNA REWITALIZACJA – New Skin Resolution Gel Mask

New Skin Resolution Gel Mask to rewitalizująca maska do twarzy o żelowej konsystencji, która odświeża i wywołuje efekt delikatnego chłodzenia. Maska łagodzi skórę, pomaga zatrzymać w niej wilgoć, zapobiegającą transepidermalnej utracie wody, pobudza wzrost nowych komórek skóry, wyrównuje teksturę i zmniejsza przebarwienia. 6 podstawowych naturalnych to: pstrolistka sercowata, figa, wąkrota azjatycka, alantoina, bylica japońska, korzeń pochrzynu. 1 składnik główny to niacynamid, a 1 zaawansowana technologia to Meadow Shield.

