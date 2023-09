Promienne spojrzenie nawet po nieprzespanej nocy. Triki, jak dodać blasku skórze pod oczami

Nie da się całkowicie wyeliminować zmarszczek i zatrzymać proces ich powstawania. Można go skutecznie spowolnić. Aby jak najdłużej cieszyć się skórą bez zmarszczek warto zadbać o odpowiednią pielęgnacją, nawilżenie skóry oraz zdrowy tryb życia. Powstawaniu zmarszczek sprzyja również mechanicznie pocieranie skóry dłońmi, a nawet spanie. Eksperci rekomendują, że najzdrowszą oraz minimalizującą powstawanie zmarszczek pozycją do spania jest ta na plecach. Ale co w przypadku istniejących już zmarszczek? Czy można je wygładzić i ujędrnić skórę? są kosmetyki i składniki aktywne, które pomogą w skutecznej walce ze zmarszczkami. To między innymi retinole oraz kwasy.

Hitem w pielęgnacji skóry pod oczami są płatki. To rewelacyjny sposób, by w kilka minut rozświetlić i nawilżyć skórę pod oczami. Marka FOREO na dobre zrewolucjonizowała świat pielęgnacji. FOREO pokazało, że domowa pielęgnacja pełna może być technologicznych nowinek, które pomogą utrzymać naszą skórę w dobrej kondycji. Teraz FOREO prezentuje coś nowego - profesjonalną linię kosmetyków. Seria IRiS skupi się na potrzebach skóry pod oczami.

IRIS™ Hydrating & Brightening Hydrogel Eye-Patches to hydrożelowe płatki pod oczy, które odżywią i nawilżą Twe spojrzenie.

Natychmiast ożyw zmęczone, opuchnięte, zestresowane oczy za pomocą tego nawilżającego i odświeżającego zabiegu pod oczy. Pełne mieszanki składników premium, te chłodzące i łagodzące łatki hydrożelowe widocznie zmniejszają opuchliznę, ujędrniają oraz rozjaśniają delikatny kontur oka dla trwałej ulgi i wypoczętego wyglądu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

