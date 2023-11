Promocja w Rossmannie, jakiej dawno nie było. Ukochane perfumy Polek pachną jak kultowe Chloe. Teraz za 39 zł. "Śliczny zapach"

Promocja w Rossmannie, jakiej dawno nie było. Uwielbiane perfumy pachną jak kultowe Chloe

Kobiety na taką promocję w Rossmannie czekały od dawna. Tym razem w popularniej drogerii można nabyć ulubione perfumy i to za połowę ceny. To także doskonała okazja, aby kupić perfumy damskie na prezent świąteczny dla mamy lub żony w znacznie niższej cenie. Wśród przecenionych zapachów znalazły się uwielbiane przez Polki perfumy Tom Tailor For Her. Zapach w pierwszej chwili urzeka nutami brzoskwini i imbiru, by po chwili zachwycić bukietem złożonym z róży i frezji, które otula klasyczny aromat drzewa cedrowego i piżma. "Pachnie bardzo podobnie do Chloe Nomade, ale delikatniej i bardziej kobieco" - twierdzą kobiety. Teraz perfumy z Rossmann zostały objęte promocją, która z pewności ucieszy ich fanki.

Perfumy z Rossmanna za 39 zł. "Śliczne"

Perfumy z Rossmanna Tom Tailor for Her to jedna z nowych propozycji tej marki, jednak szybko znalazła rzesze miłośniczek. Teraz można je kupić za połowę ceny. Flakonik 30 ml kosztuje jedynie 39,99 zł. Promocja w Rossmannie na perfumy damskie trwa do 27 listopada. "To śliczny kwiatowo-cytrusowy zapach w pięknym kobiecym flakonie. Ma lekki ale intensywny i trwały zapach po prostu go uwielbiam!" - piszą zachwycone kobiety.

i Autor: Rossmann Perfumy w promocji Rossmanna