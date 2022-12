Promocje Biedronki z gazetki promocyjnej, że szczęki Wam opadną. Tego nie może zabraknąć na wigilijnym stole w każdym domu. Tylko 17 zł

Promocje w Biedronce. Co nowego w sklepach?

Najnowsza gazetka promocyjna Biedronki to garść świątecznych inspiracji. W promocji Biedronki znajdziesz zabawki (idealne na prezent pod choinkę), ozdoby świąteczne oraz gadżety, które mogą przystroić Ci świąteczny stół. Choć tradycyjna tego nie nakazuje to wiele osób nie wyobraża sobie wigilijne wieczerzy bez pieczywa. Chleb czy bułki podane w klasyczny sposób na talerzyku nie wyglądają za bardzo świątecznie. W takim przypadku rewelacyjnie sprawdzi się koszyczek na pieczywo. W promocji Biedronki znajdziesz piękny koszyczek na pieczywo w świątecznym wydaniu. Idealnie ozdobi on wigilijny stół. Koszyczek na pieczywo z promocji Biedronki dostępny jest w kilku wzorach i kosztuje 16,99 zł. Jego wymiary to 20 cm x 15 cm. Jeżeli ty lub Twoi bliscy nie wyobrażają sobie wigilijnej kolacji bez świeżego pieczywa to specjalny koszyczek jest cudownym rozwiązaniem. Możesz go także wykorzystać jako koszyk na bibeloty czy inne drobiazgi.

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Biedronce

