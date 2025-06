Promocje jeszcze tylko dzisiaj! Coś dla miłośników mody cyrkularnej

Dodaj sobie glow na lato! Promienna i rozświetlona skóra to must have w tym sezonie

To wyjątkowy punkt na mapie Warszawy – sklep flagowy, do którego zapraszamy entuzjastów zrównoważonego rozwoju oraz starannie wyselekcjonowanej odzieży z drugiej ręki dla kobiet, mężczyzn i dzieci.

W powiększonym lokalu dominować będzie oferta ubrań premium z drugiego obiegu, prezentowana w nowoczesnej aranżacji z podświetlanymi meblami i ekranem LED, na którym wyświetlane będą treści, promujące modę cyrkularną i idee odpowiedzialnej konsumpcji.

Sklep wyróżnia się nie tylko ofertą, ale również podejściem do obsługi. Na miejscu pracują doświadczeni doradcy, gotowi pomóc klientom w codziennych zakupach i doborze stylizacji. Wymiana towaru odbywa się co tydzień, co sprawia, że asortyment jest zawsze zróżnicowany i każdy może znaleźć coś dla siebie.

Ponowne otwarcie z wyjątkowymi promocjami

Z okazji ponownego otwarcia VIVE Premium w nowej, powiększonej odsłonie, na klientów czekają wyjątkowe promocje:

5 czerwca: - 30% na cały asortyment.

To doskonała okazja, by odwiedzić sklep w nowej odsłonie, skorzystać z atrakcyjnych zniżek i odkryć możliwości świadomej mody na nowo.Dla miłośników niepowtarzalnych ubrań i akcesoriów premium

- W VIVE Premium stawiamy na cztery rzeczy, które najbardziej cenią nasi klienci: jakość, dostępność, różnorodność i przystępną cenę. Oferujemy ubrania w bardzo dobrym stanie. Wiele z nich nadal ma oryginalne metki. Nasz asortyment to znane, cenione marki, które w VIVE Premium można kupić znacznie taniej niż w tradycyjnych sklepach. Co ważne – większość produktów dostępna jest tylko w jednym egzemplarzu, co daje naszym klientom poczucie unikatowości. Dodając do tego cotygodniowe dostawy nowego asortymentu, tworzymy miejsce, do którego warto wracać. Zmieniamy oblicze zakupów z drugiej ręki, pokazując, że moda cyrkularna może być nowoczesna, stylowa i łatwo dostępna – mówi Piotr Malinowski, dyrektor Działu Sprzedaży odpowiedzialny za sieć sklepów VIVE Profit.

Ponadto oferta specjalna sklepu VIVE Premium w Wola Parku obejmuje m.in. kolekcje Vintage, Retro oraz Ubrania z Historią, czyli wyjątkowe egzemplarze z drugiej ręki będące częścią unikalnych kolekcji, a także zaprojektowanych przez znanych projektantów. Dodatkowo w sklepie są dostępne ubrania pochodzące z projektu Reparacja. Jest to inicjatywa VIVE Group polegająca na profesjonalnej naprawie odzieży z drugiego obiegu i udostępnianiu jej - w świetnym stanie - do sprzedaży w sklepach VIVE Profit.W VIVE Premium dostępne są także buty i akcesoria (torebki, paski, apaszki).Dla entuzjastów ekologii i zrównoważonego rozwoju

VIVE Premium aktywnie współpracuje z centrum handlowym Wola Park przy wspólnych inicjatywach proekologicznych, takich jak kampania „Pokochaj swoje rzeczy na dłużej”, warsztaty upcyklingowe, spotkania edukacyjne z zakresu segregacji tekstyliów oraz prezentacje strategii firmy. Takie działania będą się odbywały przynajmniej dwa razy w roku.

- Zwiększenie oferty salonu VIVE Premium to jednocześnie zwiększenie oferty produktów cyrkularnych Wola Parku. Bardzo nas to cieszy, nie tylko dlatego, że jest to wzmocnienie listy najemców modowych naszego centrum, a także dlatego, że jest to szczególna marka, wyjątkowo bliska wartościom naszej firmy. Już teraz mamy przyjemność wspólnie realizować liczne inicjatywy na rzecz środowiska, a dalsza obecność sklepu w naszym centrum pozwoli mocniej zacieśnić naszą współpracę – mówi Emilia Szkudlarek, Dyrektorka Centrum Handlowego Wola Park.

Ważną częścią działalności sklepu jest także udział w programie Game 4 Planet. Przy kasie znajduje się punkt zbiórki niepotrzebnej i nieużywanej odzieży i obuwia, które trafiają do recyklingu i ponownego wykorzystania – m.in. jako elementy wyposażenia sklepów lub surowce do dalszych zastosowań ekologicznych. W zamian klienci mogą otrzymać vouchery na zakupy w sieci VIVE Profit.

i Autor: materiały prasowe VIVE Premium