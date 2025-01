Przegląd najwiekszych trendów w makijażu na 2025. Kolory, formuły i kosmetyki, które zdominują ten rok

We wtorek się zacznie. Legendarne perfumy w promocji Rossmanna za 100 zł. Zapach dla ludzi, którzy nie boją się żyć inaczej. To zdecydowanie top perfumy na 2025

W makijażu cery niezmiennie będzie królować pielęgnacja. Już od czasów pandemii wiemy, że sekretem każdego makijażu jest zdrowa i promienna skóra. Takie efekt można osiągnąć tylko regularnie pielęgnując cerę. W 2025 postaw na nawilżenie i odżywienie skóry. W makijażu królować będą podkłady o lekko matowym i satynowym wykończeniu. Zakochamy się w efekcie delikatnego matu, który nie będzie płaski i podkreślający suchości skóry.

W Sephorze znajdziesz szeroki wybór kosmetyków, które sprawdzą się w makijażowych eksperymentach w 2025 roku.

SEPHORA COLLECTION All Day Hydrator - Nawilżający krem do twarzy

Walka z cieniami, opuchlizną pod oczami i oznakami starzenia to codzienne zadanie. Opracowana w 96% ze składników pochodzenia naturalnego pielęgnacja konturu oczu jest najlepszym sprzymierzeńcem dla zrelaksowanych, promiennych oczu przez cały dzień. Dzięki 96% składników pochodzenia naturalnego pomaga zmniejszyć cienie pod oczami 2-krotnie w ciągu zaledwie 1 miesiąca.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Sephora Collection Podkład Best Skin Ever - Długotrwały podkład o naturalnym wykończeniu

Podkład BEST SKIN EVER natychmiastowo zapewnia nieskazitelną cerę z ultra-naturalnym wykończeniem. Dzięki konsystencji efektu drugiej skóry i regulowanemu kryciu wyrównuje cerę, wygładza jej strukturę i ukrywa niedoskonałości. Długotrwały, cera pozostaje nieskazitelna aż do wieczora. Formuła ALL DAY LONG, wzbogacona ekstraktami z alg i kwasem hialuronowym naturalnego pochodzenia, nawilża skórę przez 12 godzin i działa jak tarcza ochronna przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi (niebieskie światło, zanieczyszczenia itp.).

i Autor: materiały prasowe Sephora

Makijaż oczu - pozwól sobie na więcej

Rok 2025 będzie obfitował w skrajności. Z jednej strony w modzie będzie beże i brązy. Wszystko za sprawą koloru roku 2025 Instytutu Panton.W 2025 roku królować będzie klasyka, a kolorem na nadchodzące 12 miesięcy wybrano Mocha Mousse. To nieco karmelowy brąz z nutą ciemnych odcieni czekolady. "Na rok 2025 Pantone Color Institute wybrał Pantone 17-1230 Mocha Mousse, rozgrzewający, brązowy odcień nasycony bogactwem. Pielęgnuje nas dzięki sugestii smakowitych właściwości czekolady i kawy, odpowiadając na nasze pragnienie komfortu". Nie znaczy to jednak, że na oczach zabraknie szaleństwa. Makijażyści przekonują, że hitem 2025 okażą się również metaliczne i opalizujące cienie do powiek.

CHARLOTTE TILBURY Pillow Talk Beautyverse Love Palette - Paleta cieni do powiek

Możesz teraz tworzyć bez końca kultowe, wieczorowe stylizacje Pillow Talk dzięki tej palecie z 9 odcieniami! Dwukolorowe perełki odbijają światło niczym kula dyskotekowa, a futurystyczne wykończenia i błyszczące kolory bawią się światłem przez całą imprezę!

i Autor: materiały prasowe Charlotte Tilbury

HUDA BEAUTY Icy Nude Eyeshadow Palette - Paleta cieni do powiek

Paleta Icy Nude składa się z cieni do powiek o innowacyjnej, gładkiej i kremowej, mocno napigmentowanej konsystencji i różnych rodzajach wykończenia, od matowego po intensywnie lśniący. W jej skład wchodzą srebrne, szare, platynowe, neutralne, bordowe, różowe i białe cienie, którymi stworzysz lodowy makijaż.

i Autor: materiały prasowe Sephora

Pokochaj soczyste usta

W makijażu ust królować będzie efekt muśniętych warg palcem. Brak wyraźnych konturów i krawędzi. Pokochaj aplikowanie pomadki palcem i postaw na lekką chmurke kolorku. Takie usta są soczyste i całuśne.

NARS Explicit Lipstick

Jedno spojrzenie. Jeden gest. Jeden ruch. Explicit Lipstick zapewnia długotrwały komfortdzięki wysokiej jakości satynowemu wykończeniu, o głębokim, czystym kolorze i kremowej, odpornej na rozmazywanie formule. Nowy, precyzyjny sztyft podkreśla i konturuje usta, nadając im wyrafinowania. Kompleks Luxe Comfort, wzbogacony olejkiem z nasion dzikiej róży i kwasem hialuronowym, który zatrzymuje wilgoć, otula usta, zapewniając lekkie, średnie lub pełne krycie. Niezaprzeczalnie elegancka, z możliwością ponownego uzupełnienia – oto nowa ikona zrównoważonego luksusu.