Przełam schematy i rutynę wraz z Converse w akcji Crete Next - Hack the Rhythm!

CREATE NEXT

Kampania Create Next to przede wszystkim zachęcanie młodych talentów do pielęgnowania swojej kreatywności. Każdy dzień przynosi nowe możliwości oraz daje pole do działania. W tej kampanii Converse motywuje do tego poprzez walkę z rutyną i łamanie schematów, ponieważ to pozwala na prawdziwe poczucie bycia sobą. Niezależność i podążanie własnymi ścieżkami sprawia, że można dostrzec więcej, a to zachęca do tworzenia nowego.

HACK THE RHYTHM

Hack the Rhythm to hasło będące dopełnieniem kampanii Create Next. To zdecydowane podkreślenie wyjścia poza schematy, łamanie stereotypów i zmiany otaczającej rzeczywistości. Converse postanowił zmienić rutynę dnia i sprawić, że jesienno-zimowy czas nabierze ciekawszych barw. Hasło ma zachęcać do totalnej swobody w tworzeniu nowego rytmu do melodii, która już dawno się osłuchała. To nie jest tylko akcja reklamowa, to manifest kreatywności, podkreślający wartość wyrazistości, oryginalności i odwagę w eksperymentowaniu. Hack the Rhythm zachęca młodych ludzi do eksplorowania, niezależności. Hasło ma skłonić również do zatroszczenia się o siebie w tym przepełnionym szarością czasie. Środkiem wyrazu jest nie tylko unikalny wygląd butów i ubioru, ale również cały styl życia. Marka daje swobodę, by tworzyć własny rytm, od modowego ekspresjonizmu, nagięcia codziennych przyzwyczajeń aż po eksperymenty ze sztuką.

Akcja Hack The Rhythm kierowana jest przede wszystkim do kobiet oraz dziewczyn. Chcą działać i eksperymentować, ale w ustrukturyzowanym świecie i w pędzącej rzeczywistości bywa trudno odnaleźć prawdziwą wersję siebie. Converse, wie, że to kobiety są liderkami zmian, dlatego na heroski zostały wybrane osoby nieprzypadkowe- Alicja Kozłowska oraz Wiktoria Maciuk. Alicja (@alice.kozlow) to artystka sztuki tekstylnej, która każdemu przedmiotowi nadaje nowe znaczenie. Natomiast Wiki (@god.wifi) jest uosobieniem nowego poziomu multidyscyplinarności - tworzy muzykę, wideo, fotografie, a do tego jest DJ i odnosi duże sukcesy w sporcie. Wsparciem i podkreśleniem działań wokół sloganu będzie wsparcie ambasadora Converse - Janusza Walczuka, który jest absolutnym wulkanem kreatywności. Dopełni on całą akcję premierą klipu do swojego najnowszego utworu – „Efekty uboczny (Create Next)”.

CONVERSE TO MARKA NA CAŁY ROK!

W tym sezonie Converse pokazuje piękno niekonwencjonalności, skupiając się na produktach ocieplanych i wodoodpornych. Buty tej marki zazwyczaj kojarzą się z letnią beztroską i festiwalami. Teraz zabłysną w wydaniu jesienno-zimowym! Modele CTAS City Trek oraz CTAS Lugged 2.0 zostały tak zaprojektowane, aby idealnie sprawdzić się podczas dni wypełnionych deszczem oraz niskimi temperaturami. Wykonane ze skóry, z wysoką cholewką i na masywnej podeszwie z bieżnikiem, który zapewnia wygodę oraz dodaje stylu. Ma elementy inspirowane modą outdoorową i wspinaczkową, takie jak haczyki na sznurowadła. Świetnym uzupełnieniem tych butów będą też ubrania z kolekcji zimowej, które podobnie jak buty, pozwolą poczuć prawdziwe ciepło i komfort.

Nawiązując do głównego motywu nadawanego przez markę, przesunięcie focusu na modele wodoodporne to swoiste hackowanie stereotypów i skojarzeń. Converse jednoznacznie stawia w tym sezonie na innowacje, przewrotny humor i kreatywny splendor.

i Autor: Materiały prasowe CONVERSE

i Autor: Materiały prasowe CONVERSE

i Autor: Materiały prasowe CONVERSE