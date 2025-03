Przełomowy moment dla branży okulistycznej

to będziemy nosić wiosną

Zaćma, stanowiąca główną przyczynę utraty wzroku, zwłaszcza wśród osób starszych, jest jednym z najczęściej diagnozowanych schorzeń okulistycznych w Polsce – rocznie przeprowadza się ponad 300 tysięcy operacji w celu jej leczenia.

W odpowiedzi na rosnące potrzeby pacjentów oraz postęp w dziedzinie chirurgii okulistycznej, 6 marca 2025 roku w klinice ReOptis w Poznaniu miało miejsce oficjalne otwarcie pierwszego w Europie Centrum Referencyjnego Rayner. Jednostka ta została powołana w celu zapewnienia wysoko wyspecjalizowanej opieki nad pacjentami oraz prowadzenia badań nad nowoczesnymi metodami leczenia chorób okulistycznych. Centra Referencyjne koncentrują się na diagnostyce i terapii złożonych oraz rzadkich schorzeń, wymagających interdyscyplinarnego podejścia, zaawansowanych technologii i specjalistycznej wiedzy.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE WYKORZYSTYWANE W CENTRUM

Klinika ReOptis, wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt do chirurgii zaćmy, korzysta z innowacyjnych rozwiązań firmy Rayner. To właśnie w tej placówce, po raz pierwszy w Europie przeprowadzono testy nowatorskiego urządzenia do fakoemulsyfikacji, a także wszczepiono pierwszą na świecie soczewkę wyróżniającą się opatentowaną technologią optyki spiralnej. Soczewka ta została zaprojektowana z myślą o znaczącym ograniczeniu zaburzeń widzenia, takich jak efekt halo czy odblaski, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia.

Ponadto, w trosce o kompleksową opiekę nad pacjentem, w klinice wdrożono system, który umożliwia długoterminowe monitorowanie wyników leczenia. Dzięki temu rozwiązaniu zbierane są dane na temat poziomu satysfakcji pacjentów przez okres do trzech lat po zabiegu, co pozwala na szczegółową analizę skuteczności stosowanych metod terapeutycznych.

ZNACZENIE DLA ROZWOJU NAUKI I DALSZEJ WSPÓŁPRACY

Otwarcie Centrum Referencyjnego Rayner-Sophie stanowi istotny krok w rozwoju współpracy pomiędzy firmą Rayner a kliniką ReOptis. Oprócz prowadzenia zabiegów okulistycznych, placówka zajmuje się prowadzeniem badań i obserwacji, które stanowią podstawę dla publikacji naukowych. W ten sposób centrum przyczynia się do podnoszenia standardów leczenia oraz rozwoju wiedzy medycznej w dziedzinie okulistyki.

W uroczystości otwarcia Centrum Referencyjnego uczestniczyli przedstawiciele firmy Rayner, w tym Iain Reid – Vice President Europe oraz Jarosław Pawliński – Country Manager Rayner Polska, a także dr Andrzej Dmitriew – założyciel kliniki ReOptis wraz z zespołem medycznym, który jako pierwszy w Polsce dokonał zabiegu z użyciem innowacyjnych produktów na zaćmę.

Utworzenie pierwszego w Europie Centrum Referencyjnego Rayner jest przełomowym wydarzeniem, które nie tylko wzmacnia współpracę międzynarodową, ale także wyznacza nowe standardy w leczeniu zaćmy, przyczyniając się do poprawy jakości opieki okulistycznej w Polsce i Europie.

i Autor: materiały prasowe ReOptis