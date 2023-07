Przepiękna fryzura inspirowana Brigitte Bardot. Elegancka i retro propozycja dla każdej kobiety. Ta fryzura będzie hitem

Lata 60-te to złoty czas we fryzjerstwie. Do dziś z sentymentem wspominamy kultowe uczesania Brigitte Bardot czy Jackie Kennedy. Na szczęście moda na retro wraca i wszystkie fryzury stylizowane na lata z poprzedniej epoki będą na czasie.

Zdecydowanym hitem będzie fryzura lansowana przez Brigitte Bardot, czyli gładko zaczesane do tyłu włosy i mocno podniesione. W latach 60-tych królował tapir, który dzisiaj jest raczej symbolem kiczu, w nowoczesnej wersji tej kultowej fryzury styliści jedynie lekko podnoszą włosy. Ten efekt można uzyskać dzięki kosmetykom zwiększającym objętość albo suszeniu włosów na dużej, okrągłej szczotce. Fryzura ta dodaje kobiecości i pasuje prawie każdej kobiecie. Rewelacyjnie sprawdzi się ona w połączeniu z grzywką. Można ją również stylizować wraz z grubą opaską do włosów, możliwości jest wiele.

i Autor: Materiały prasowe Dyson