Przepiękne kolory paznokci dla kobiet po 50-tce. Ten manicure to klasa sama w sobie, najlepsza wizytówka Twojej osoby. Te kolory optycznie odmładzają dłonie

Najpiękniejszy manicure dla kobiet po 50-tce. Kolory paznokci, które odmładzają

Zadbane i wypielęgnowane paznokcie to dla wielu osób wizytówka drugiego człowieka. Kobiety dojrzałe powinny wybierać manicure, który pasuje do ich osobowości, a przy tym podkreśla elegancję i styl. Najważniejsza kwestią jest oczywiście odpowiednia pielęgnacja, zadbane skórki i nieobdrapany lakier do paznokci. Pisaliśmy już, że kobiety dojrzałe powinny zrezygnować z bardzo chłodnych, niebieskawych kolorów do paznokci. Takie odcienie podkreślają zmarszczki i sprawiają, że skóra wygląda na starszą niż jest w rzeczywistości. Ale jakie kolory pasują kobietom dojrzałym? Przede wszystkim klasyka i symbol kobiecości, czyli manicure w odcieniach czerwienia. To zawsze jest strzał w dziesiątkę. Czerwone paznokcie są bardzo uniwersalne. Kolor ten pasuje praktycznie do każdego kształtu paznokci i długości. To kolor elegancji, stylu oraz kobiecości.

Sprawdź również: Zakazane sukienki dla niskich kobiet. W tych zestawieniach nogi wyglądają niekorzystnie, a sylwetka skraca się jeszcze bardziej. Pod żadnym pozorem nie noś tych sukienek

Sprawdź naszą galerię i zobacz, jakie jeszcze kolory paznokci pasują kobietom po 50-tce.