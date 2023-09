i Autor: Getty Images

Modne zapachy

Przepiękne perfumy na zimę. Te zapachy wprawią Cię w dobry humor i sprawią, że zapragniesz więcej. Wanilia i czarny pieprz otulą zmysły

BOHOBOCO PERFUME to marka powstała z potrzeby spełnienia i poczucia wolności. Kolekcja perfum autorstwa Michała Gilberta Lach to 14 autorskich, inkluzywnych kompozycji zapachowych zamkniętych w minimalistycznych, kryształowych flakonach. Pierwszym z nich, od którego wszystko się zaczęło w 2012 roku, była kompozycja No 1. Ten bestsellerowy już zapach VANILLA BLACK PEPPER dał początek pierwszej pełnej kolekcji perfum BOHOBOCO PERFUME, która zadebiutowała cztery lata później, w 2016 roku.