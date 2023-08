Przepiękny sweter na jesień od polskiej marki. Klasyczny krój, o jakim marzy każda Polka! Moda na jesień 2023

Zadziwiający sposób na zmarszczki, który odmładza o minimum 10 lat. Zmarszczki wokół oczu znikają. Rób to systematycznie, a cofniesz PESEL

Nowoczesny minimalizm, pełen prostych, luźnych form i szlachetnej, neutralnej palety barw to myśl przewodnia jesiennej kolekcji polskiej marki Flawless. Ubrania zaprojektowane zostały z myślą o kobietach, dla których perfekcyjna stylizacja nieodłącznie łączy się z wygodą. Najwyższa jakość materiałów i lokalna produkcja sprawia, że ponadczasowość na stałe wpisała się w DNA marki.

Przepiękny sweter damski na jesień

Wśród modeli na nadchodzący sezon zobaczymy klasyczne swetry i kardigany w odcieniach beżu, szarości i czerni. Wykonane z wełny baby alpaka, która nie gryzie, a zarazem daje poczucie ciepła. Jesień to czas powrotu do biur czy uczelni, a odzwierciedleniem współczesnego dress codu biurowego z pewnością będzie minimalistyczny garnitur w odcieni butelkowej zieleni, z nieco wydłużoną marynarką i prostymi spodniami do kostek. Na nadchodzącą jesień nie mogło zabraknąć płaszczy o różnych długościach, a także klasycznej, dwurzędowej marynarki. Całość uzupełnia kolekcja dresów w spokojnych, stonowanych odcieniach szarości, oliwki i bakłażanu.

Uzupełniając jesienno-zimową garderobę, nie zapominajmy o klasycznych basicach. Flawless posiada w swojej ofercie kilkanaście modeli klasycznych t-shirtów i bluzek uszytych z bawełny, którą marka produkuje na specjalne zamówienie, zwracając szczególną uwagę na najwyższą jakość i trwałość materiału.

