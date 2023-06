Przygotuj się na spotkanie lata

Wygładzamy i nawilżamy ciało

Zabiegi nawilżające najlepiej zacząć już w czasie kąpieli i stosować je regularnie. Podczas wieczornej toalety warto zastosować kosmetyki, które oczyszczają skórę, pielęgnują ją, nawilżają ciało. A do tego wspaniale relaksują po całym dniu. Do kąpieli można wrzucić Musujące kule do kąpieli SPAnwen. Mają prosty i dobry skład, zawierają tylko naturalne składniki. To trzy naturalne oleje: kokosowy, z orzechów makadamia i z awokado, które są dla skóry jak kojący i łagodzący kompres.

Po kąpieli nałóż swój ulubiony balsam. Wypróbuj aloesowy suflet do ciała YUMI. To połączenie 99% soku z aloesu z mleczkiem kokosowym idealnie nawilży twoją skórę.

i Autor: Materiały prasowe YUMI

Chronimy twarz przed słońcem

I dajemy jej potężny łyk nawilżenia. Ochrona przeciwsłoneczna to dziś podstawa w pielęgnacji. Na co dzień do porannej pielęgnacji warto używać dobrego serum, które nawilża i odżywia skórę. Tu świetnie sprawdzi się Serum intensywnie nawilżające 100H w płynie Hydra Vegetal od Yves Rocher. Dzięki lekkiej, wodnistej konsystencji kosmetyk wchłania się chwilę po nałożeniu na twarz. W ten sposób serum może szybko zacząć działać i wniknąć we wszystkie warstwy skóry. Wystarczy tylko kilka minut, aby skóra twarzy znowu stała się świetlista, świeża i odżywiona!

Gdy serum się wchłonie, czas na krem z ochroną przeciwsłoneczną. To może być np. Emulsja rozświetlająca SPF 30 Anti-Age Global Yves Rocher, która nawilża skórę, dodaje jej blasku, a także chroni przed niekorzystnym działaniem promieniowania słonecznego.

i Autor: Materiały prasowe Yves Rocher

Zabezpieczamy włosy przed wysuszeniem

Kosmyki pod wpływem słońca mogą nadmiernie tracić wilgoć i puszyć się, a nadmorski wiatr i słona woda mogą je także uszkadzać. Dlatego latem potrzebują wsparcia i warto w tym czasie dać włosom kurację wzmacniającą. Do takiego zabiegu świetnie nadają się szampon i odżywka japońskiej marki Kaminomoto o naturalnym składzie, nawilżające, regenerujące, stymulujące włosy do lepszego wzrostu i działające kojąco na skórę głowy.

i Autor: Materiały prasowe Kaminomoto

Przed wyjściem nie zapomnij użyć mgiełki do włosów z filtrami UV – Summer Protect marki Anwen.

Nawilżająca mgiełka Summer Protect jednocześnie pielęgnuje i chroni włosy przed promieniami słonecznymi, wiatrem i słoną, morską wodą. Zawiera fotostabilne filtry UVA i UVB, zapewniające włosom szeroką ochronę przed słońcem.

i Autor: Materiały prasowe Anwen

Czas na letnią zmianę perfum

Gdy dni stają się cieplejsze, potrzebujemy lżejszego zapachu, który doda naturalności, a także zadziała orzeźwiająco i odświeżająco. Warto poszukać zapachu dla siebie wśród Perfum Made in Lab.

Latem na dzień warto wybierać np. nuty cytrusowe, które są lekkie i dodają energii. Jeśli chcesz pachnieć w taki sposób, w perfumach szukaj takich składników, jak bergamotka, cytryna, neroli, pomarańcza, yuzu. W gorące dni w perfumach sprawdzą się też nuty wodne, których składowymi są aromaty soli morskiej, lilli wodnej, ozonu, lotosu. Wody o takiej nucie zapachowej są delikatne, lekkie, poprawiają nastrój.

i Autor: Materiały prasowe Made in Lab