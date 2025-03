Puder to prawdziwy hit w makijażu. Jaki kosmetyk wybrać?

Puder sypki to w ostatnim czasie prawdziwy hit w makijażu. Żaden make-up nie może się bez niego obejść. Kosmetyk ten nie tylko stanowi idealne wykończenie całego makijażu, ale również wzmacnia jego trwałość. Rodzajów aplikowania pudrów sypkich jest kilka, najpopularniejszy to nałożenie niewielkiej ilości produktu dużym puchatym pędzlem w okolice, które w ciągu dnia lubią się wyświecać, czyli pod na strefę "T" - czoło i nos oraz pod oczami (wzmacniamy w ten sposób działanie korektora). Inną popularną techniką jest tak zwany baking - jest to nałożenie dużej ilości pudru i po pewnym czasie (kiedy kosmetyk zdąży "wejść" w skórę) pozbycie się nadmiaru. Pudry sypkie można także aplikować wilgotną gąbeczką do makijażu.

Inglot Perfect Finish

Sypki puder matujący Inglot Perfect Finish po nałożeniu pozostanie niewidoczny i już nigdy nie będziesz chciała się z nim rozstać. Doskonale ujednolici, wygładzi oraz zmatuje Twoją skórę. Niezależnie od tego, czy nałożysz go bezpośrednio na skórę, czy utrwalisz nim podkład. Twoja twarz będzie w dotyku idealnie gładka.

BENEFIT COSMETICS The POREfessional Power Powder

POREfessional Power Powder to sypki puder utrwalający, który utrzymuje makijaż w ryzach na długo i świetnie wygładza pory. Co sprawia, że jest tak skuteczny? Jego jedwabiście miękka i lekka formuła zapewnia gładkie, naturalnie matowe wykończenie i nie pozostawia suchych ani ciastkowatych warstw.

Bobbi Brown Sheer Finish Loose Powder

Doprowadź makijaż twarzy do doskonałości. Sypki puder Bobbi Brown Sheer Finish Loose Powder jest idealny dla kobiet z tłustą skórą, które wolą lżejszy puder – chłonie sebum i nadaje skórze matowe wykończenie, nie tworząc nienaturalnego i ciężkiego efektu i zapewniając lekkie i przezroczyste krycie. Dzięki zawartości witaminy E dodatkowo zapewnia uczucie długotrwałego komfortu.

Catrice Bright & Blur Loose Powder

Puder sypki Catrice Bright & Blur Loose Powder 010 Soft Pink nadaje skórze natychmiastowe, delikatnie matowe wykończenie i zapewnia idealny balans między ciepłymi i chłodnymi tonami. Lekka formuła sprawia, że jest łatwy w aplikacji i komfortowy, również dzięki delikatnemu zapachowi wanilii.

NARS Light Reflecting Setting Powder

Niewidoczny i łatwy do nałożenia. Jego kultowa formuła utrwala makijaż na cały dzień, dając świetliste i niezauważalne wykończenie. Dzięki kompleksowi NARS Light Reflecting Complex optymalizuje odbicie światła na skórze i zapewnia efekt "soft focus", optycznie wygładzając linie mimiczne, zmarszczki i pory. Formuła pudru zawiera technologię fotochromową, która rozprasza światło i dostosowuje się do różnych źródeł światła, zapewniając nieskazitelną cerę.

Yves Saint Laurent All Hours Hyper Blur Loose Powder

Yves Saint Laurent All Hours Hyper Blur Loose Powder to sypki transparentny puder, który zapewnia matowe wykończenie i utrwalenie makijażu aż do 15 godzin. Dzięki lekkiej formule wzbogaconej o kwas hialuronowy, niacynamid i ekstrakt z limonki, puder nie tylko matuje, ale także pielęgnuje skórę, pozostawiając ją gładką i nawilżoną. Idealny dla osób pragnących długotrwałego efektu matowej cery bez uczucia ciężkości.