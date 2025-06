Regeneracja i intensywne nawilżenie. Jak skutecznie przygotować włosy do lata?

Kochamy początek lata: słońce, plaża, morska bryza i świeży wiatr owiewający górskie szczyty. Przed nami wiele przygód, których nie możemy się doczekać. Niestety, nasze włosy zwykle „nie podzielają” tego entuzjazmu. Dla pasm okres letni oznacza prawdziwy survival: częste zmiany klimatu, przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, kąpiele w słonej wodzie lub basenie i liczne, szalone stylizacje. By włosy wyglądały pięknie latem, zdecydowanie potrzebują dobrego prztgotowania – nawilżenia i dogłębnej regeneracji. Specjaliści wskazują, że kluczem do osiągnięcia efektu idealnie olśniewających, bujnych i zdrowych pasm jest włączenie do codziennej pielęgnacji składników regenerujących oraz wzmacniających.

Regeneracja struktury i wzmocnienie pasm

Olśniewające, zdrowe włosy to te dogłębnie nawilżone i zregenerowane, a w konsekwencji – elastyczne i świetnie poddające się zabiegom stylizacji. Bez względu na naturalne skłonności, typ i budowę włosów, po okresie zimowym (z czapką w roli głównej) nasze kosmyki zawsze potrzebują odżywienia. Jeśli dodatkowo pasma odznaczają się naturalną skłonnością do przesuszenia, puszenia i są zmęczone farbowaniem lub stylizacją – regeneracja zdecydowanie stoi na podium pielęgnacyjnych priorytetów przed latem. Eksperci wskazują, że jednym z top-składników odżywczych jest w tym przypadku HairFlux™, który przywraca elastyczność i regeneruje uszkodzoną strukturę włosów.

– Odżywienie i skuteczna poprawa nawilżenia włosów wymaga odpowiedniego połączenia regenerujących składników aktywnych. Jednym z kluczowych jest HairFlux™, który przywraca elastyczność i efektywnie regeneruje uszkodzoną strukturę włosów. Wykazuje także udowodnione badaniami działanie łagodzące podrażnienie skóry głowy i świąd. Znajdziemy go w linii SOLVERX® Dermo Hair regeneracja i nawilżenie – mówi Agnieszka Kowalska, Medical Advisor, ekspert marki SOLVERX®. – W przypadku przesuszonej skóry głowy świetnie sprawdzają się także glikolipidy, które wspierają barierę ochronną skóry i przynoszą intensywne nawilżenie. Warto po nie sięgać nie tylko w okresie letnim. Włosy wymagające intensywnego odżywienia doskonale reagują także na niacynamid, który stymuluje ich regenerację, wzmacnia cebulki i zapobiega wypadaniu oraz na pantenol – nawilżający i nadający włosom jedwabistą miękkość. Sięgajmy także po produkty z ekstraktem z lukrecji ze względu na jej właściwości przeciwzapalne. To niezwykle cenna właściwość, ponieważ przesuszona skóra głowy bywa mocno podatna na mikrouszkodzenia – dodaje.

Bezcenna rutyna

Eksperci wskazują, że oprócz precyzyjnego doboru składników aktywnych, kluczem do osiągnięcia efektu zdrowych i nawilżonych włosów jest systematyczna profesjonalna domowa pielęgnacja.

– Zachowanie dobrych rytuałów podczas wakacyjnych wyjazdów bezsprzecznie jest dużym wyzwaniem. Latem często sięgamy po przypadkowe kosmetyki do mycia i pielęgnacji włosów, na które trafiamy podczas wakacyjnych wyjazdów – w hotelu lub na biwaku. Nie czytamy składów. Zdarza nam się także zapominać o regularnym stosowaniu odżywek i wcierek, ograniczając się wyłącznie do szamponu. To błąd – mówi Agnieszka Kowalska. – Kluczem do osiągnięcia dobrej kondycji skóry głowy i zdrowego wyglądu włosów jest kompleksowe działanie. A zatem – sprawdzone, dobrze dobrane kosmetyki pielęgnacyjne do włosów i skóry głowy powinny znaleźć stałe miejsce w walizce lub plecaku. Nasze włosy zdecydowanie nam za to „podziękują” – dodaje.

SOLVERX® Szampon do włosów nawilżający

LINIA regeneracja i nawilżenie

Szampon odpowiedni do codziennego stosowania, szczególnie dla osób z suchymi, osłabionymi włosami oraz wrażliwą skórą głowy. Zawiera zaawansowaną formułę aktywnych składników:

HairFlux™: przywraca elastyczność i regeneruje uszkodzoną strukturę włosów

Glikolipidy: intensywnie nawilżają i wzmacniają barierę ochronną skóry głowy

Ekstrakt z lukrecji: łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie

Niacynamid (witamina B3): stymuluje regenerację włosów, wzmacnia cebulki i zapobiega ich wypadaniu

Pantenol (prowitamina B5): głęboko nawilża i nadaje włosom jedwabistą miękkość

DO LINII NALEŻĄ TAKŻE:

SOLVERX® Dermo Hair odżywka regeneracja i nawiżenie, 34 zł/150 ml

SOLVERX® Dermo Hair tonik regeneracja i nawilżenie, 45/100 ml