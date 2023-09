Regeneracja skóry po lecie. 3 bestsellery w koreańskiej pielęgnacji

Ten puder to zamiennik jednego z najdroższych kosmetyków świata. Tylko 20 zł. Daje skórze efekt Photoshopa i sprawi, że zmarszczki znikną. Na co komu botoks?

Pory roku, a dokładnie związane z nimi czynniki zewnętrze, mają istotny wpływ na stan skóry twarzy. Po lecie najczęściej staje się ona silnie przesuszona, zmarszczki ulegają pogłębieniu, a plamy pigmentacyjne nasileniu. Na szczęście wiele z tych negatywnych zmian można odwrócić dzięki odpowiednio dobranym kosmetykom. AXIS-Y „6+1+1” to przebadane dermatologicznie wegańskie preparaty do podstawowej pielęgnacji, które dbają o pH i mikrobiom oraz przyspieszają odbudowę ochronnego płaszcza hydrolipidowego. Mogą być stosowane jako seria, co maksymalizuje efekt, lub pojedynczo, w zależności od indywidualnych potrzeb. Podpowiadamy, po które warto sięgnąć po lecie.

Zobacz także: Obrazkowy test osobowości sprzed 80 lat ujawni Twoje najgorsze cechy. Czy inni Ci lubią, a możesz posiadasz umysł psychopaty? Psychologiczny quiz obrazkowy

TONIZOWANIE – nieodłączny etap oczyszczania skóry

AXIS-Y Daily Purifying Treatment Toner

Tonik Daily Purifying Treatment Toner znalazł się na tej krótkiej liście nieprzypadkowo – tonizowanie niejako „domyka” proces oczyszczania, a to od niego zależy, jak skóra zareaguje na następne etapy pielęgnacji. Preparat AXIS-Y odświeża skórę i przywraca jej naturalne pH (4,7-5,75), które może być zaburzone wskutek mycia twarzy wodą z kranu (pH=>7). Zawiera kwas salicylowy BHA (0,5%), delikatnie złuszczający skórę, ale nie pozbawiający jej naturalnego natłuszczenia. Pomaga pozbyć się zalegających w porach bakterii i zanieczyszczeń i łagodzi skórę. 6 składników naturalnych tego toniku to: wąkrota azjatycka, która pobudza proces gojenia skóry, drzewo herbaciane o właściwościach przeciwzapalnych, trzcina cukrowa pomagająca utrzymać nawilżenie, lotos sprzyjający regeneracji naskórka, jastrzębiec łagodzący podrażnienia i pstrolistka sercowata, która usuwa toksyny oraz przyspiesza gojenie blizn będących skutkiem egzemy. 1 składnik główny stanowi kwas BHA w stężeniu 0,5%, który rozbija martwe komórki naskórka i pomaga leczyć trądzik grzybiczy, a 1 zaawansowana technologia to Metoda ekstrakcji jastrzębca minimalizująca uszkodzenia wartościowych składników.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

REDUKCJA PRZEBARWIEŃ – działanie ukierunkowane na problem

AXIS-Y Dark Spot Correcting Glow Serum

Serum Dark Spot Correcting Glow Serum przeznaczone jest do pielęgnacji cery zmagającej się z przebarwieniami, także tymi wywołanymi przez promieniowanie UV, dlatego idealnie sprawdzi się jako etap powakacyjnej regeneracji skóry twarzy. Jak każdy kosmetyk AXIS-Y, serum także zawiera 6 składników naturalnych, są to: skwalan eliminujący wolne rodniki, papaja rozjaśniająca skórę uszkodzoną działaniem promieni UV, rokitnik zwyczajny niwelujący widoczność przebarwień, otręby ryżowe o właściwościach wygładzających i rozjaśniających, alantoina pobudzająca proces tworzenia komórek i nagietek przyspieszający gojenie blizn potrądzikowych. 1 składnik główny to zaś niacynamid (5%), który wzmacnia barierę ochronną skóry, działa przeciwzapalnie i rozjaśniająco, reguluje wydzielanie sebum i zmniejsza ujścia gruczołów łojowych, a 1 zaawansowaną technologię stanowi połączenie niacynamidu i otrębów ryżowych w odpowiednich proporcjach, co sprawia, że skóra nabiera promiennego wyglądu.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y

ŁAGODZENIE – natychmiastowa ulga dla każdego rodzaju skóry

AXIS-Y Hearleaf My-Type Calming Cream AXIS-Y

Każda skóra po lecie może stać się odwodniona i/lub podrażniona. Natychmiastowe nawilżenie i ukojenie przyniesie jej Hearleaf My-Type Calming Cream. To krem łagodzący o konsystencji żelu, którego lekka formuła jest idealna do nakładania warstwowego. W jego składzie znajdziemy 6 składników naturalnych: wąkrotkę azjatycką pobudzającą naturalny proces regeneracji skóry, szałwię łagodzącą podrażnienia i regulującą wydzielanie sebum, alantoinę sprzyjającą powstawaniu nowych komórek i tkanek, lukrecję dostarczającą antyoksydanty i chroniącą skórę, sorgo które rozjaśnia i zmniejsza widoczność zmarszczek oraz produkty fermentacji grzybów Aspergillus pomagające poprawić i utrzymać zbalansowaną strukturę skóry. 1 składnik główny to bogata w antyoksydanty pstrolistka sercowata posiadająca właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne, a 1 zaawansowana technologia to ANTOXYL_S II. Wykorzystuje ona ekstrakt z sorgo oraz produkty fermentacji grzybów Aspergillus, dzięki czemu powstaje bezpieczny składnik Antoxyl_S II, który wspiera barierę ochronną skóry.

i Autor: Materiały prasowe AXIS-Y