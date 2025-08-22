Regeneracja skóry po lecie — te 5 maseczek przywróci skórze zdrowy, promienny wygląd!

Dlaczego po wakacjach skóra potrzebuje pomocy?

Promieniowanie UV – nawet regularne stosowanie filtrów SPF nie chroni skóry w 100% przed uszkodzeniami. Skóra traci nawilżenie i jędrność, a dodatkowo mogą pojawić się na niej przebarwienia posłoneczne.

Sól morska i chlor z basenu – oba te czynniki naruszają barierę hydrolipidową i przesuszają skórę.

Wiatr i klimatyzacja – dodatkowo odparowują wodę z powierzchni naskórka, co potęguje uczucie ściągnięcia i suchości.

Zmiany temperatury – przejście z upału do klimatyzowanego pomieszczenia to prawdziwy szok temperaturowy dla skóry, szczególnie naczynkowej, która reaguje rumieniem i podrażnieniem.

Efekt? Jesienią cera potrzebuje intensywnego nawilżenia, ukojenia i regeneracji. A maseczki to szybki i skuteczny sposób, by dać jej wszystko, czego pragnie.

Jakich składników szukać w maseczkach?

Nawilżanie i regeneracja BHL – kwas hialuronowy, kolagen, ceramidy, masła i oleje roślinne - dzięki nim nie tylko poprawisz poziom nawilżenia, ale i ochronisz skórę przed nadmierną przeznaskórkową utratą wody (TEWL).

Antyoksydanty – witamina C, witamina E, pomogą w walce z wolnymi rodnikami po lecie.

Lekkie złuszczanie – glinki, kwasy (postaw na delikatnie działające), aby przyspieszyć odnowę komórek skóry.

Ukojenie i wyciszenie – alantoina, panthenol, algi, aloes, śluz ślimaka, witamina E lub B3 dadzą ukojenie podrażnionej skórze.

myWATERmask Maska intensywnie nawilżająca do twarzy i okolic oczu MIYA Cosmetics

Już po jednym użyciu zauważysz efekty - zniknie uczucie napięcia, a skóra stanie się bardziej gładka i zrelaksowana. Przy regularnym stosowaniu dodatkowo poprawi się elastyczność i sprężystość skóry, a zmarszczki i drobne linie staną się mniej widoczne. W formule maski kryje się ekstrakt z różeńca górskiego, ekstrakt z lnu, olejek z pestek winogron oraz betaina. W składzie znajdziesz także masło mango, masło shea i witaminę E, które wpływają na poprawę poziomu nawilżenia, zwiększenie jędrności i sprężystości skóry. Maskę możesz stosować także do skóry wrażliwej i delikatnej skóry wokół oczu.

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

Maska kojąco - nawilżająca z kwasem poliglutaminowym i ekstraktem ze śluzu ślimaka Hydra Glow, Bielenda Professional Supremelab

To prawdziwe SOS dla przesuszonej, suchej i podrażnionej skóry. Maska intensywnie nawilża, koi i regeneruje, a dodatkowo poprawia elastyczność i strukturę skóry, łagodzi jej podrażnienia i wzmacnia barierę ochronną naskórka. Efekty zauważysz od razu! Skóra staje się nawilżona, wygładzona, bardziej jędrna i elastyczna. Dzięki niej twoja skóra odzyska także zdrowy blask. W formule maski kryją się m.in. kwas poliglutaminowy, śluz ślimaka, kwas bionowy, beta-glucan, kwasy Omega 3 i 6, CICA.

i Autor: BIelenda/ Materiały prasowe

moreGLOW Peeling-maska enzymatyczna z witaminą C, MIYA Cosmetics

Jej wielofunkcyjna żelowa formuła ekspresowo złuszcza, rozjaśnia i odświeża skórę, przywracając jej zdrowy blask. W składzie całe bogactwo enzymów i ekstraktów roślinnych, a dodatkowo znajdziemy w niej witaminę C, która redukuje przebarwienia, rozjaśnia i rozświetla skórę, a także inulinę – prebiotyk, który wspiera mikrobiom skóry, a dodatkowo wygładza i nawilża. Kosmetyk możesz stosować na 2 sposoby: jako delikatny peeling enzymatyczny – aplikując na oczyszczoną skórę na 3-4 minuty, lub jako głęboko oczyszczającą maseczkę rozświetlającą – pozostaw przez 10 minut na skórze, a następnie spłucz wodą. Efekt „baby face” już po pierwszym użyciu!

i Autor: MIYA/ Materiały prasowe

Łagodząca maska algowa Redness Relief, Bielenda Professional

Jej formuła bazuje na połączeniu escyny, kalaminy i ektoiny, dzięki czemu maska wzmacnia naczynka, łagodzi podrażnienia oraz chroni skórę przed stresem środowiskowym. Dodatek glinki wspomaga regenerację i niweluje zaczerwienienia, a insulina – wzmacnia naturalną barierę ochronną skory. Maska przynosi natychmiastową ulgę, pozostawiając skórę gładką, promienną i zdrowo wyglądającą. Regularnie stosowana poprawia elastyczność skóry i przywraca równowagę mikrobiomu. Jest idealna do skóry naczynkowej, skłonnej do zaczerwienień, podrażnień, a także trądziku różowatego.

Twoje dłonie też czują skutki lata? Słońce, woda i wiatr potrafią je nieźle wysuszyć! Dlatego po urlopie zafunduj im domowe spa – maska do rąk w formie rękawiczek to szybki, wygodny i skuteczny sposób, by odzyskały miękkość i gładkość.

i Autor: BIelenda/ Materiały prasowe

Zlota zmiękczająca maska do rąk Golden Luxury SHEHAND

Maska w formie wygodnych rękawiczek składa się z 3 warstw. Zewnętrzna warstwa ze złotej folii zapobiega utracie wilgoci i wspiera wnikanie składników aktywnych w głąb skóry, wewnętrzna miękka włóknina zapewnia komfort noszenia, a sama tkanina nasączona jest pielęgnacyjną maską. W jej formule znajdziesz bakuchiol, peptydy, mocznik, kolagen roślinnego, złoto koloidalnego, oliwa z oliwek i D-panthenol. To kompozycja, która sprawia, że skóra dłoni staje się bardziej elastyczna, gładka i jedwabiście miękka.