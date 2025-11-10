Regeneracja skóry wrażliwej w zgodzie z nocnym rytmem

Ten innowacyjny kosmetyk wykorzystuje naturalny czas odnowy organizmu, kiedy procesy naprawcze przebiegają najintensywniej, dostarczając skoncentrowanych substancji odżywczych. Cica Glow & Barrier Sleeping Cream działa na trzech poziomach: przynosi natychmiastową ulgę, rekonstruuje uszkodzenia i głęboko regeneruje. Bogata, otulająca formuła skutecznie przywraca cerze komfort, sprawiając, że rankiem jest ona zregenerowana, wygładzona i emanuje zdrowym blaskiem.

Cica Glow & Barier Sleeping Cream od swederm. Moc natury i nauki

Wysoka skuteczność kremu wynika z wykorzystania synergii starannie dobranych komponentów, z których aż dziewięćdziesiąt trzy procent jest pochodzenia naturalnego. Głównym składnikiem jest wąkrota azjatycka (Centella Asiatica). To azjatycki skarb kosmetologii, który natychmiastowo łagodzi podrażnioną skórę. Ekstrakty zmniejszają zaczerwienienia oraz aktywizują naturalne mechanizmy naprawcze. Jednocześnie stymulują produkcję kolagenu, dzięki czemu skóra staje się bardziej sprężysta, odporna na stres oksydacyjny.

W formule zawarto także ceramidy NP – naturalne lipidy identyczne z tymi obecnymi w zdrowym naskórku. Uzupełniają one wszelkie ubytki w barierze hydrolipidowej, przywracając jej właściwą funkcję ochronną. Dzięki temu cera sprawniej zatrzymuje wilgoć i staje się mniej podatna na przesuszenia. Pantenol dodatkowo wspiera proces odnowy komórkowej, przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń oraz przywraca cerze miękkość. Mieszanka skwalanu, oleju z nasion chia i oleju jojoba dostarcza cennych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 oraz szeregu witamin, które silnie odżywiają i zmiękczają naskórek.

Krem-maska przeznaczony jest do pielęgnacji każdego rodzaju cery, ale szczególnie polecany jest cerze wrażliwej, przesuszonej i łatwo ulegającej podrażnieniom. Jest idealnym rozwiązaniem dla naskórka z osłabioną barierą hydrolipidową, który potrzebuje intensywnego odżywienia i przywrócenia komfortowego samopoczucia. Aksamitna konsystencja tworzy na powierzchni skóry delikatną warstwę chroniącą, która poprzez całą noc uwalnia aktywne substancje. Aby użyć produktu, wystarczy wieczorem oczyścić twarz, a następnie nanieść porcję kremu na całą powierzchnię skóry twarzy oraz szyi, delikatnie ją wmasowując. Produkt pozostawiamy do całkowitego wchłonięcia.

