Regeneracja włosów po lecie – jak przywrócić im blask?

Krok 1. Oczyszczanie na start

Zacznij od porządnego „resetu”. Jeśli w wakacje sięgałaś często po produkty z silikonami albo mocno obciążające kosmetyki do stylizacji, włosom przyda się głębokie oczyszczenie. Postaw na specjalny peeling trychologiczny do skóry głowy, który usunie resztki kosmetyków, sebum i zanieczyszczenia ze skalpu, a dodatkowo nawilży skórę i wzmocni włosy.

Pro tip: raz w tygodniu stosuj peeling skóry głowy – to świetny sposób na usuniecie martwych komórek naskórka i dokładne oczyszczenie skóry głowy, a dodatkowo pobudzenie krążenia i wzmocnienie cebulek.

Enzymatyczny ryżowy peeling do skóry głowy i włosów HairBoom Rice Rehab (96% składników pochodzenia naturalnego)

Peeling oczyszcza i złuszcza martwy naskórek blokujący ujścia mieszków włosowych, a także nawilża skórę głowy, poprawiając jej kondycję.. W formule znajdziemy m.in. fermentowaną wodę ryżową - bogatą w witaminy, proteiny i minerały oraz ekstrakt z papai i kwas bursztynowy, które oczyszczają skórę głowy i usuwają nadmiar zrogowaciałego naskórka, a niacynamid – normalizuje pracę gruczołów łojowych.

Krok 2. Pielęgnacja, a porowatość włosów

Każde włosy mają swoje indywidualne potrzeby, ważne aby je poznać, a w tym pomocna będzie wiedza o porowatości włosów.

Włosy niskoporowate – ich łuski szczelnie przylegają, dzięki czemu są gładkie i lśniące, ale często „oporne” na stylizację. Włosy niskoporowate łatwo się przetłuszczają i długo schną. W pielęgnacji unikaj nadmiaru kosmetyków – bo może to skutkować przetłuszczaniem. Niskopory najlepiej reagują na lekkie odżywki nawilżające, które nie obciążą pasm. Dobrze sprawdzą się też emolienty w małych dawkach, ale unikaj odżywek proteinowych

Pro tip: raz w tygodniu zafunduj włosom nawilżającą maskę, aplikując ją od połowy włosów.

Scalp&more fresh Normalizujący szampon z trawą cytrynową (97% składu pochodzenia naturalnego)

Skutecznie oczyszcza skalp z nadmiaru sebum i redukuje jego wydzielanie. Łagodny w działaniu nie wysusza skóry głowy – sprawia, że włosy są lekkie, świeże i odzyskują objętość. W formule kryją się ekstrakt z trawy cytrynowej, ferment z owoców granatu oraz cynk. To kosmetyk przeznaczony do skóry głowy, która nadmiernie się przetłuszcza i wymaga odświeżenia.

Włosy średnioporowate – najczęstszy typ włosów. Ich łuski nie przylegają ściśle do łodygi włosa, ale nie są też mocno odchylone. Brakuje im gładkości, mają tendencję do elektryzowania i puszenia się pod wpływem wilgoci, a dodatkowo mogą się kruszyć, a końce rozdwajać. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że będą błyszczące i lśniące, jednak łatwo też pogorszyć ich kondycje i wygląd.

Pro tip: wybieraj łagodne szampony, bez mocnych detergentów i SLS’ów, aby dodatkowo nie przesuszać włosów. Stosuj serum na końcówki włosów, aby zapobiec ich łamaniu się.

Serum na końcówki tołpa.® hair routine (93% składników pochodzenia naturalnego)

Chroni końcówki przed rozdwajaniem, niweluje puszenie i elektryzowanie się włosów. Zabezpiecza włosy przed uszkodzeniami, również przed tymi powodowanymi wysoką temperaturą. W formule znajdziesz witaminę C, silikony, proteiny ryżowe, betainę oraz polisacharydy z algi brązowej – składnik termoochronny.

Włosy wysokoporowate – ich łuski są mocno rozchyle, to włosy suche, szorstkie, matowe, mocno narażone na puszenie i łamliwość. Po wakacjach szczególnie głośno wołają o bogatą regenerację! Wybieraj odżywki i maski bogate w emolienty oraz proteiny, które odbudują uszkodzoną strukturę włosa.

Pro tip: Spróbuj metody „olejowania na podkład”. Jako podkład sprawdzi się odżywka humektantowa, hydrolat lub mgiełka aloesowa, a potem olej wielonasycony, bogaty w kwasy tłuszczowe Omega-3 i Omega-6. Efekt WOW gwarantowany! Jeśli jednak preferujesz olejowanie przez całą noc – wybierz metodę na sucho.

Odżywczy olej z otrąb ryżowych do olejowania włosów Rice Rehab, HairBoom (99% składników pochodzenia naturalnego),

Kompozycja oleju z otrąb ryżowych, fermentowanego oleju arganowego oraz witaminy E sprawia, że kosmetyk intensywnie regeneruje, wzmacnia, wygładza i rewitalizuje włosy, nadając im blask. Włosy stają się bardziej elastyczne, miękkie i gładkie. Kosmetyk może być stosowany na podkład lub bezpośrednio na suche lub wilgotne włosy.

Krok 3. Intensywna regeneracja

Maski i odżywki to teraz twoi najwięksi sprzymierzeńcy. Nakładaj je regularnie, w przypadku włosów wysokoporowatych nawet 2–3 razy w tygodniu.

Pro tip: zrób z domowej pielęgnacji mini-rytuał SPA – ciepły ręcznik owinięty wokół głowy, gdy masz nałożoną maskę, sprawi, że aktywne składniki zadziałają mocniej.

A jeśli chcesz wynieść pielęgnację na wyższy poziom, wypróbuj metodę LOC (liquid–oil–cream). To trik uwielbiany przez posiadaczki włosów kręconych, przesuszonych czy zniszczonych, ale sprawdzi się też przy średnioporowatych pasmach. Na czym polega? Najpierw dostarczasz włosom „nawilżenie” (np. stosując nawilżającą odżywkę w płynie, czy choćby mgiełkę aloesową), następnie zabezpieczasz ją małą porcją oleju, a na końcu aplikujesz kremową maskę lub choćby masło shea. Taki „kanapowy” schemat zamyka nawilżenie wewnątrz włosa i chroni przed ucieczką wilgoci.

💡 Pro tip: nie musisz stosować metody LOC po każdym myciu – wystarczy raz w tygodniu, by zauważyć różnicę w miękkości i gładkości pasm.

Scalp&more repair Odbudowująca odżywka z peptydami MIYA Cosmetics (95% składu pochodzenia naturalnego),

Jej kremowa formuła zapewnia efekt botoksu na włosach. To zasługa peptydów, które odbudowują zniszczoną strukturę, aminokwasów roślinnych, które sprawiają, że włosy stają się wizualnie gęstsze i grubsze oraz mikroalg, które tworzą ochronny film zabezpieczający przed uszkodzeniem i wysuszeniem, poprawiając elastyczność włosów. Kosmetyk idealnie się sprawdza w pielęgnacji włosów kruchych, łamliwych i pozbawionych objętości – przywraca pasmom elastyczność i gładkość, wypełnia ubytki w strukturze włosów, zapobiega ich kruszeniu się i łamaniu oraz chroni je przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Krok 4. Podcinanie końcówek

Zniszczonych końcówek nie da się „naprawić”. Najlepszym rozwiązaniem jest ich podcięcie. Dzięki temu włosy będą wyglądały zdrowiej.

Krok 5. Ochrona na co dzień

Regeneracja to jedno, ale zabezpieczanie włosów na co dzień jest równie ważne. Unikaj agresywnego suszenia gorącym powietrzem, chłodny strumień powietrza zmniejszy ryzyko uszkodzenia i sprawi, że włosy staną się gładkie. Susząc zaczynaj od nasady włosów i kieruj się ku dołowi, co ułatwi domknięcie łusek.

Pro tip: zamiast ciasnego, wysoko związanego kucyka wybierz bardziej luźny sposób ich upięcia, a zamiast ostrych gumek korzystaj z jedwabnych – twoje włosy będą Ci wdzięczne.