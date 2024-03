Retinal – największy przyjaciel dojrzałej skóry

Retinoidy to substancje wykorzystywane w kosmetykach już od przeszło 40 lat, dzięki czemu marki kosmetyczne dysponują obszerną bazą badań naukowych na temat ich rewelacyjnego działania przeciwstarzeniowego. W produktach do pielęgnacji anti-age można znaleźć je w dwóch formach: retinolu i retinalu. Retinal to najbardziej zaawansowana forma witaminy A. Jest lepiej przyswajalny przez skórę niż retinol, przez co może prowadzić do szybszych rezultatów. Dzięki wysokiej skuteczności przy niewielkim stężeniu produkt jest bezpieczniejszy niż retinol, który wiąże się z większym ryzykiem łuszczenia się skóry oraz podrażnień.

W nowej linii RENEW PRO marki Phlov by Anna Lewandowska znajdziemy innowacyjny krem z retinalem, który w połączeniu z peptydem sygnałowym stanowi prawdziwą bombę młodości. Jednocześnie, dzięki dodatkowi bisabololu i ekstraktu z imbiru, doskonale pielęgnuje skórę wrażliwą. Po nałożeniu na twarz retinal przekształca się w aktywną postać kwasu retinowego, który następnie aktywuje receptory retinoidowe znajdujące się w jądrze komórek skóry. Aktywowane receptory działają na poziomie genetycznym, regulując ekspresję genów związanych z produkcją kolagenu, syntezą kwasów hialuronowych, a także procesami różnicowania komórkowego. W efekcie dochodzi do zwiększenia produkcji kolagenu i regulacji keratynizacji: skóra staje się jędrna, bardziej napięta oraz wygładzona, co potwierdzają badania. Aż 95% badanych deklaruje widoczną poprawę jędrności skóry już po 4 tygodniach stosowania kremu, a 85% mniejszą widoczność zmarszczek. Ponadto według 84% badanych polepsza się kondycja skóry, a jej elastyczność wzrasta o 28%. Zaufaj nauce i wybierz kosmetyki, które zachwycą Cię efektami.

Jak stosować krem z retinalem, aby prędko zobaczyć efekty?

Retinal to substancja o silnym działaniu, dlatego należy przestrzegać kilku ważnych zasad, aby nie uszkodzić skóry, a szybko zauważyć oczekiwane rezultaty.

Kremu z retinalem RENEW PRO należy używać metodą kanapkową. Co to znaczy? To technika polegająca na nałożeniu kremu z retinoidem pomiędzy warstwami nawilżającego kremu lub balsamu. Pomaga to zminimalizować podrażnienia, utrzymując jednocześnie skuteczność składnika aktywnego. Po nałożeniu każdej warstwy powinno się odczekać kilka minut przed nałożeniem następnej.

Retinoidy są wrażliwe na działanie słońca, dlatego krem z retinalem należy stosować jedynie w wieczornej pielęgnacji. Niezwykle ważne jest także, aby w ciągu dnia zawsze stosować krem z filtrem SPF50.

Początkowo zaleca się stosowanie retinalu co 2-3 dni, by następnie stopniowo zwiększać częstotliwość, jednak nie szybciej niż po 2-4 tygodniach stosowania i tylko wtedy, gdy skóra odpowiednio reaguje na kosmetyk.

Kiedy można spodziewać się widocznych efektów?

Kosmetyków z retinoidami używa się po to, by długoterminowo odmłodzić skórę, a więc najlepszym efektem ich działania jest… brak efektów fotostarzenia. Jednak już po zaledwie 2-4 tygodniach tekstura skóry jest wyraźnie wygładzona, a cera rozjaśniona. Po kilku miesiącach zauważyć można redukcję linii i zmarszczek oraz zwiększoną elastyczność skóry. Największe, długotrwałe zmiany zachodzą po pół roku – głębsze zmarszczki są wyraźnie wygładzone, a przebarwienia znikają. Dlatego krem z retinalem to najlepszy przyjaciel dojrzałej skóry na całe lata!

Linia RENEW PRO - kompletny rytuał pielęgnacyjny anti-age

Odmładzający Retinal Cream to zaledwie jeden z sześciu kosmetyków, które wspólnie składają się na innowacyjną linię RENEW PRO marki Phlov by Anna Lewandowska. W jej skład wchodzą produkty o działaniu anti-age i anti-gravity: emulsja do mycia twarzy Cleansing Cloud, krem do pielęgnacji okolic oczu Eye Cream, Ceramide Serum – intensywna kuracja łagodząco-przeciwzmarszczkowa, a także SPF50 Cream 2w1 oraz krem remodelujący Anti-gravity. Pielęgnacja kosmetykami RENEW PRO jest skuteczna i wygodna – wystarczy kilka prostych kroków każdego dnia, by skutecznie pracować nad spowolnieniem procesów starzenia i cieszyć się świetlistą i gładką cerą.

Co wyróżnia linię RENEW PRO?

Skuteczność potwierdzona badaniami laboratoryjnymi i aparaturowymi to siła linii anti-age RENEW PRO marki Phlov. O działaniu retinalu w kremie Retinal Cream świadczą liczby – aż 95% badanych potwierdza widoczną poprawę jędrności skóry, a 85% mniejszą widoczność zmarszczek. Ponadto polepsza się kondycja skóry, co potwierdza 84% badanych, a jej elastyczność wzrasta o 28%.

Codzienną pielęgnację rano i wieczorem należy rozpoczynać dokładnym oczyszczaniem twarzy, dlatego warto sięgnąć po emulsję do mycia twarzy Cleansing Cloud, która zamienia się w przyjemnie pachnącą piankę. Jej skuteczność w usuwaniu makijażu potwierdza 80% badanych, a w badaniach aparaturowych aż u 90% badanych odnotowano, że o 20% zmniejsza się TEWL (transepidemalna utrata wody) już po 1 godz. od aplikacji kosmetyku.

Po krem SPF50 Cream 2w1 warto sięgnąć, jeśli szukamy kosmetyku ochronnego, który jednocześnie zadba o odpowiednie nawilżenie skóry przez cały dzień. Aż 90% badanych potwierdza, że produkt odczuwalnie nawilża skórę już po pierwszej aplikacji. Z badań aparaturowych wynika z kolei, że o 22% zmniejsza się tzw. transepidemalna ucieczka wody, co oznacza, że skóra jest lepiej nawilżona, a jej bariera hydrolipidowa wzmocniona.

Wyjątkowymi kosmetykami z linii RENEW PRO są także serum ceramidowe i krem remodelujący Anti-gravity. Ceramide Serum odczuwalnie regeneruje skórę, co stwierdza 95% badanych, podobnie jak to, że pozostawia ono uczucie ukojonej skóry już po 1. użyciu. Z kolei użytkowniczki kremu Anti-gravity w aż 75% potwierdzają, że po 4 tygodniach regularnego stosowania owal twarzy jest widocznie poprawiony.

Kosmetyki RENEW PRO dostępne są już w sklepie internetowym www.phlov.com oraz w perfumeriach Sephora. Najlepsze efekty przyniesie regularne stosowanie pełnego rytuału pielęgnacyjnego rano i wieczorem – składniki produktów są ze sobą komplementarne, dzięki czemu wzajemnie wspierają swoje działanie.

