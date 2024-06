Rewelacyjny, tani zamiennik słynnej bazy. Wtopi blask w Twoją skórę

Delikatny szampon prebiotyczny 2% prebiotyków, ektoina, kationowy kwas hialuronowy, Wygładzenie i Miękkość

Delikatny szampon prebiotyczny o łagodnej formule idealnie nadaje się do częstego stosowania, w tym również dla dzieci od 1 miesiąca życia. Skutecznie oczyszcza skórę głowy z zanieczyszczeń i nadmiaru sebum, przywracając równowagę suchej i wrażliwej skórze. Tworzy sprzyjające warunki dla wzrostu zdrowych włosów, łagodząc podrażnienia i wzmacniając barierę ochronną.

Codzienny szampon nawilżający, 4% fermentu ryżowego, prowitamina B5, kompleks aminokwasów, Lekkość i Elastyczność

Codzienny szampon nawilżający, łączy łagodność z efektywnym oczyszczaniem. Jest doskonały do regularnego mycia każdego rodzaju skóry głowy, zwłaszcza suchej i normalnej. Skutecznie eliminuje nadmiar sebum i inne zanieczyszczenia, jednocześnie utrzymując równowagę bariery hydrolipidowej, co sprawia, że skóra i włosy są świeże oraz nawilżone. Naturalnie unosi włosy u nasady, nadając im lekkości i elastyczności.

Szampon głęboko oczyszczający, 3% PHA, mocznik, arginina, Chelatowanie i Objętość

Szampon głęboko oczyszczający skutecznie usuwa nadmiar sebum, martwy naskórek i inne zanieczyszczenia. Jest idealny do mycia przetłuszczającej się skóry głowy, zapewniając długotrwałą świeżość i zwiększoną objętość włosów. Dokładnie oczyszcza skórę głowy z pozostałości produktów do stylizacji, suchego szamponu i innych środków pielęgnacyjnych. Ponadto, dzięki zdolności do redukcji osadu mineralnego, świetnie sprawdza się przy myciu w twardej wodzie.

Vis Plantis Pharma Care sól do stóp odświeżająca mięta + mentol

Naturalna sól do kąpieli stóp z miętą, mentolem, mocznikiem i olejkiem eukaliptusowym to sposób na odświeżenie dla ciężkich i opuchniętych nóg oraz zmniejszenie nadmiernej potliwości. Zawarty w składzie mocznik dogłębnie nawilża skórę, ogranicza pękanie pięt i ułatwia usuwanie martwego naskórka. Mięta, szałwia, mentol, kamfora i naturalny olejek eteryczny z eukaliptusa chłodzą, dają ukojenie zmęczonym stopom, nadają im lekkości i świeżości.

FORGET ME NOT Walk on the beach BODY SERUM

WALK ON THE BEACH z linii FORGET ME NOT to niezapomniane świeże nuty zapachowe, emocje i piękne wspomnienia. Poznaj naturalne, stworzone z pasją, unikalne serum do ciała o właściwościach odżywczych, które zapewnia holistyczną pielęgnację i poprawia nastrój.

BAŚKA ochronny krem do twarzy SPF 50

Nawilżający krem ochronny o wysokim filtrze. Jest lekki, nie lepi się i nie zostawia białych smug.

Zobacz, co jeszcze przygotowaliśmy w najnowszym odcinku "Tańczących z promocjami".