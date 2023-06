i Autor: Materiały prasowe Super-Pharm

Rewolucja w Super-Pharm. Tego jeszcze nie było

OD KILKU TYGODNI W APTECE SUPER-PHARM W C. H. PROMENADA PRACĘ FARMACEUTÓW WSPIERA ROBOT APTECZNY BD ROWA™ VMAX 210. ROBOT JEST W STANIE ZMAGAZYNOWAĆ 350 OPAKOWAŃ LEKÓW W GODZINĘ! TO ABSOLUTNY REKORD PODCZAS PRZYJMOWANIA PRODUKTÓW NA MAGAZYN. URZĄDZENIE O DŁUGOŚCI NIECO PONAD CZETRY METRY POMIEŚCI DO 11 000 OPAKOWAŃ LEKÓW.